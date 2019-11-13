Цель – реальная помощь людям

Выездной IX Пленум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, участие в котором приняли больше 50 профсоюзных активистов, состоялся на минувшей неделе на территории нашего района.

Заседание Пленума прошло в актовом зале Смолевичского городского Дома культуры. Участие в работе заседания приняли председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Гаврилович Загорцев и его заместитель, курирующий вопросы сельского хозяйства и продовольствия, Руслан Анфимович Михалевич. Вел заседание председатель Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Аксенович Лабушев.





Выступая с докладом, Николай Лабушев отметил, что нынешний год юбилейный: профсоюзному движению Беларуси исполнилось 115 лет. В этом же году проходит важная политическая кампания — выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Николай Аксенович подчеркнул, что профсоюз работников АПК будет принимать в ней активное участие.

.На пленуме был рассмотрен вопрос об избрании заместителя председателя Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, которым стал Владимир Вячеславович Талайко (директор КУП «Минскхлебпром»); а также рассмотрены вопросы о проведении республиканской акции «Наш животновод», о внесении изменений в постановление VII Пленума и о созыве VII Съезда Белорусского профессионального союза работников АПК.

Не обошли вниманием профсоюзные лидеры и вопросы состояния охраны труда и производственного травматизма в организациях агропромышленного комплекса.

Кроме этого, были рассмотрены основные направления деятельности областной профсоюзной организации и намечены текущие задачи в дальнейшей работе.

— Одним из главных направлений в работе профсоюза работников АПК является формирование у людей сознательного отношения к профсоюзу, чувства солидарности и сплоченности, — отметил Николай Лабушев. — Наша же главная цель — достойная работа профсоюзных организаций и реальная помощь людям.

В рамках Пленума его участники посетили мемориальный комплекс «Курган Славы», где возложили цветы к его подножию, а также для них была проведена обзорная экскурсия по Китайско-Белорусскому индустриальному парку «Великий камень» и оздоровительному комплексу «Огонек».

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора и Александра ВОЛОДЬКО.