Молодая жена Константина Эрнста впервые рассказала о детях и свадьбе

Источник материала: Tut.by

В интервью известному глянцу Tatler Софья Эрнст рассказала, как завоевала сердце Константина. Генеральный директор «Первого канала» перестал скрывать отношения с девушкой в 2014 году, пишет «СтарХит».

Недавно в социальных сетях актриса сменила фамилию Заика и стала Софьей Эрнст. Однако об отношениях с именитым супругом она почти не говорит. «Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей», — объясняет звезда.

Знакомство Софьи и Константина произошло в период, когда девушка работала стилистом и байером, подбирала одежду для обеспеченных дам.

Когда они начали встречаться, возникали ситуации, когда Заика не совсем понимала, о чем говорит избранник. Чтобы устранить пробелы в эрудиции, Софья стала больше читать.

— Мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты, беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой", — рассказала актриса.

Софья настолько влюбилась, что понимала: нужно соответствовать избраннику. К тому же ей очень нравился юмор этого человека. «Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла — он именно тот, о котором я мечтала и о котором молилась.

Постепенно девушка стала меньше переживать, общаясь с Константином. По при этом сохранилось ее трепетное отношение и обращение на „вы“, ведь продюсер старше ее на 27 лет (сейчас ее мужу 58 лет).

— Очень долго не могла перейти на „ты“ с мужем. Доходило до смешного. Даже когда произошла близость, я не сразу смогла сказать ему „ты“. Это был очень долгий путь. Вообще мне свойственно долго сближаться. Я-то знаю, что на самом деле он чувак в кожаной куртке из рок-клуба, и именно эти двое ребят внутри нас встретились, сошлись и живут вместе. А из дома выходят другие люди.

Сейчас потребность защищаться возникает все реже. Я все реже думаю, что муж поймет, что я самозванка, и выгонит меня. Думаю, наверное, он все-таки говорит правду и любит меня», — рассказывает Софья.

Пышной свадьбы у супругов не было, так как они предпочли не афишировать брак. «У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения», — делится Софья.

Пара воспитывает двух дочерей. Когда в 2016 году родилась Эрика, Софья еще училась в Школе-студии МХАТ и во время перерывов бегала домой сцеживать грудное молоко. Младшая Кира появилась на свет в 2017-м. «Я стараюсь быть в их жизни строгой силой, потому что остальные… их просто очень любят», — говорит о воспитании малышек супруга Эрнста.

Сегодня Софья совмещает материнство с актерской карьерой. За ее плечами роли в таких проектах, как «Содержанки», «Викинг», «ВМаяковский», «Союз спасения» и многих других.