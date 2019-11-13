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В Беларуси подготовлен проект указа о депозитной системе обращения тары

14.11.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси подготовлен проект указа о депозитной системе обращения тары

Проект указа президента, которым будет введена депозитная система обращения тары, внесен в правительство.

Об этом заявил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун.

По его словам, проект согласован со всеми заинтересованными и уже находится в правительстве.

«Предусмотрено, что система должна начать действие в течение двух лет с момента его подписания», — сказал он, передает БелТА.

В депозитную систему планируется включить бутылки из стекла и пластика, жестяные банки для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л.

В августе проект указа выносился на общественное обсуждение. Тогда предполагалось, что стоимость залога составит 20 копеек за единицу упаковки. Затраты на работу системы оценивались в 170 млн рублей в год.

 
 
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Проект указа президента, которым будет введена депозитная система обращения тары, внесен в правительство.
 
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