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Adidas объяснила перевернутый флаг на форме сборной России

14.11.2019 14:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Adidas сообщила, что российский флаг на рукавах игровой формы футболистов сборной в перевернутом виде был размещен специально. Ранее СМИ сообщали, что большинство футболистов сборной России недовольны новой формой команды, представленной компанией Adidas, и отказываются выходить в ней на поле.


Фото: RFS.RU

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», — говорится в заявлении Adidas, которое цитирует Интерфакс.

«Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», — заявили в компании, которая является техническим спонсором российской национальной команды.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что недовольство формой высказали все игроки команды, кроме тех, у кого есть контракт с Adidas. Игроки якобы отказались выходить на матчи с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в новых футболках.

Главной причиной недовольства стали рукава футболок, на которых цвета российского флага расположены в обратном порядке. Претензии есть и к качеству самих футболок.

Как утверждал «Спорт-Экспресс», формой недовольны не только футболисты, но и представители тренерского штаба сборной, а также руководители РФС.

В пресс-службе РФС эту информацию не подтвердили, но сообщили, что сборная «сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл.

Тренер команды Станислав Черчесов на презентации новой формы заявил, что игроки принимали непосредственное участие в ее выборе. «Не может не нравиться то, что сами выбирали!» — говорил он.

Сами футболисты свое отношение к форме не комментируют.

«Мы играем в той форме, которую нам дает РФС и технический спонсор. Не обсуждаю, нравится она или нет», — сказал журналистам футболист Алексей Ионов.

«Нам дают форму, мы должны в ней играть. Как форма может быть нехорошей? Футболисты не могут на это повлиять. Я два часа в ней походил (на презентации), все нормально было», — говорит Алексей Миранчук.

Футболки с цветами национальных флагов на конце рукавов есть и у других сборных, например у команд Германии и Колумбии, но там цвета расположены сверху вниз, в точности копируя флаг. На рукавах футболок бельгийской сборной вертикальные полосы флага расположены горизонтально и перемешаны.

 
 
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