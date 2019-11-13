Месси на моноцикле и на шесте видели? Сходили в Цирк дю Солей на крутое шоу о великом футболисте

Источник материала: Tut.by

В Барселоне вы можете не дойти до храма Саграда Фамилья, не попасть на экскурсию в дом Бальо, не попробовать паэлью, не выпить на пляже сангрию — но вы точно не сможете уехать из города и не увидеть Месси. Лионель будет следить за вами с глянцевых плакатов на витринах магазинов бульвара Рамбла, с матовых фотографий в книжном ларьке на набережной, с магнитиков на дырявом ковре продавца туристического ширпотреба в Готическом квартале, с маек в сувенирной лавке на площади Каталонии. Культ Месси в Барселоне настолько силен, что даже канадский Цирк дю Солей приехал сюда с футбольным шоу «Messi10», в котором историю аргентинского футболиста рассказывают эквилибристы, гимнасты, фристайлисты, канатоходцы, клоуны и батутисты.



Ночная Барселона

Свой городок в Барселоне Цирк дю Солей разбил на набережной в модном районе Эль-Масноу. Несколько огромных шатров расположились в углу выставочного пространства Парк дель Форум. Не сказать, что само место какое-то особенное — обычная бетонная парковка, но вид шикарный: с одной стороны — море, с другой — частокол небоскребов.

Центральное место циркового городка занимает арена, где проходит шоу. За ней — гримерки, комнаты отдыха, тренажерки, раздевалки и столовая размером со школьный спортзал. Изначально в Барселону приехали около 140 участников Цирка дю Солей. Часть из них занималась обустройством площадки и возведением декораций. Сейчас осталось около 80 человек — преимущественно артисты.



Фото: Messi10 by Cirque du Soleil

«У цирковых артистов немного другое представление о том, что такое дом»

За несколько часов до шоу 24-летний швейцарец с португальскими корнями Ренато Диас сидит у большого телевизора в тренировочном шатре и просматривает свое прошлое выступление. В двух метрах от него разминаются китайцы-трамплинисты, «резиновый человек» из Африки, воздушный атлет из Германии.

В Цирке дю Солей Ренато — уникальный случай. Частью труппы он стал полгода назад — и сразу получил сольный номер в Месси-шоу. Обычно в Цирк дю Солей попадают после многоэтапных кастингов, в которых участвуют сотни артистов. Ренато пригласили лично, увидев в интернете его номер, где он выступал на трапеции — перекладине, закрепленной на тросах.



Ренато

В цирке парень с детства. Пока его друзья гоняли в футбол, юный Ренато занимался гимнастикой и акробатикой. Тренировки и выступления совмещал с учебой. Затем уехал учиться в лондонскую цирковую школу за дипломом бакалавра:

— Обучение в цирковой и театральной школах очень похожи. У нас только физических нагрузок больше. На первом году мы выбирали себе специализацию. Я решил заниматься трапецией. Каждый день я один-два часа занимался с учителем по своей специальности, а затем были занятия по акробатике, трамплинам, стойкам, много физических упражнений. Кроме того, мы посещали лекции по театральному искусству. Грубо говоря, первая половина первого года была посвящена работе с телом, а потом уже к практике добавлялась теория. Третий год был посвящен режиссуре и драме.

После цирковой школы Ренато повыступал в цирках Англии, Марракеша — и вернулся в Швейцарию, где подписал контракт с гастролирующей труппой. Там его заметили рекрутеры Цирка дю Солей и пригласили парня к ним.





— Я прилетел в Монреаль в апреле этого года. Там мы провели около пяти месяцев над созданием шоу про Месси. В сентябре уже прилетели в Барселону. Шоу Messi10 — это, конечно, другой подход к цирковому искусству! Постановка огромная. Представь, тут может быть одновременно 46 артистов на сцене. В прошлом шоу у меня максимум было трое. В общей сложности 100 человек работают, чтобы Messi10 смогли увидеть зрители. Это просто невероятные масштабы!

Все артисты Цирка дю Солей живут в съемных квартирах в городе. Опытные участники труппы — поодиночке, новички — по двое. График плотный: в ноябре и начале декабря — по три выступления в неделю, после католического Рождества — по пять, в январе — четыре. Затем цирковой городок сложится, упакуется в контейнеры — и поплывет на родину Месси в Аргентину. Пока рабочие будут ставить шатры в Буэнос Айресе, у артистов будет отпуск, который многие из них проведут дома. Хотя с таким ритмом и постоянными разъездами быстро теряешь привязку к какому-то городу, стране, континенту — и теряешься, где дом.

— Когда я решил заниматься цирком, знал, на что иду. Понимал, что с такой профессией дома буду бывать нечасто. У цирковых артистов немного другое представление о том, что такое дом. Сейчас это — мой дом. Когда мы поедем в Аргентину — там будет мой дом. К этому привыкаешь. Конечно, иногда сложно — скучаешь, тоскуешь по родным и близким. С личной жизнью тоже свои сложности. Мой партнер тоже из Цирка дю Солей. Он задействован в другом шоу. Пока я здесь — он в России, когда я буду в Аргентине — он будет в Европе. Иногда нам удается видеться. Поэтому некоторые артисты стараются найти себе пару в труппе, в которой работают, — рассказывает Ренато.



Артисты разминаются перед выступлением

«Можно расслабиться, сын занимается чем-то великим»

Ренато в шоу выступает в роли «Месси освобожденного». В первом акте он появляется на сцене с горой футбольных мячей на шее, которые символизируют сомнения футболиста, его страхи, предрассудки и опасения. Во втором акте он их сбрасывает — и на трапеции возносится под купол.

— Мой персонаж очень концептуальный по сравнению с остальными. Я выступаю в роли Месси, который скинул с себя весь груз, который накопился на его плечах за время футбольной карьеры. Мое выступление отражает его отношения с семьей и близкими — и как эти связи помогают нам стать нашими лучшими версиями себя самих.

— А твои родители видели шоу?

— Мама прилетала из Женевы. Я думаю, что после шоу она расслабилась, подумала: «Фух, можно расслабиться — сын занимается чем-то великим».





Шоу Messi10 Цирк дю Солей готовил пять месяцев. За это время творческая команда написала сценарий, подготовила номера, костюмы и декорации. Еще месяц потребовался на то, чтобы перевезти и построить в Барселоне арену для выступления.

Постановка не биографическая. Ее создатели не ставили перед собой цель рассказать о жизни аргентинского футболиста с документальной точностью. Шоу, скорее, вдохновлено судьбой спортсмена и призвано донести через великолепную игру артистов одну банальную истину: если ты чего-то очень хочешь, это обязательно сбудется.

История Месси для этого подходит как нельзя лучше. Ведь в 11-летнем возрасте врачи диагностировали у талантливого паренька дефицит гормона роста. Школьнику требовалось дорогостоящее лечение, которое было не по карману его семье. Если бы не руководство «Барсы», которое пригласило 13-летнего Месси на просмотр и оплатило все медицинские расходы, его путь к величию закончился бы в кабинете аргентинского врача.



Месси на премьере шоу. Фото: Messi10 by Cirque du Soleil

Сам Месси участвовал в разных этапах создания шоу: делился с творческой группой детскими воспоминаниями, помогал подобрать песни в итоговый плейлист представления. Он, конечно, был и на премьере 10 октября. На красной дорожке его сопровождали одноклубники и супруга. Перед шоу он встретился с актерами, среди которых был и Ренато:

— Мы пересеклись на минутку. Пожали руки и сделали несколько фотографий на красной дорожке.



В сборке арены и циркового городка участвовали и рабочие из Барселоны. Фото: Messi10 by Cirque du Soleil

Режиссером шоу выступил Мухтар Омар Шариф Мухтар, который ранее участвовал в подготовке церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, а партнером стал титульный спонсор «Барсы» — Rakuten, выкупивший в 2014 году за 900 млн долларов белорусскую компанию Viber. К шоу, кстати, мессенджер даже запустил сообщество и выпустил тематические стикеры.

Все сложное — просто

Со дня премьеры шоу Messi10 посетило почти 100 тысяч человек. Практически каждое выступление проходит с аншлагом. TUT.BY побывал на нем 7 ноября. Атмосфера — очень крутая: у входа — фудкорты и футбольные аттракционы, на постаменте в прозрачном боксе — главный трофей испанской La Liga. К нему — очередь из желающих сфотографироваться.





90-минутное Месси-шоу разбито на два «тайма» по 45 минут каждый. За это время канатоходцы, воздушные гимнасты, фристайлисты, эквилибристы, батутисты успевают показать разные фрагменты биографии футболиста.

Программок с описанием того, что происходит на сцене, никто не раздает — и каждый зритель может интерпретировать шоу по-своему. Что, например, хотела донести миниатюрная девушка в майке с номером десять на спине, которая ездит на моноцикле по канату? Это о вечном? О том, что успех от провала, отделяет одно неверное движение? Или о том, что для победы нужна максимальная концентрация?

А африканский человек без костей с номером 21 на спине, который показывает футболиста-симулянта — это кто? Бывший одноклубник Месси Неймар? Но почему тогда 21 номер? Или это собирательный образ посредственного спортсмена, который портит игру грязными трюками?

А акробатка, которую не пускают к мячу статные парни? Это о футболе или опять о вечном? Цирковая интерпретация игрового эпизода с Месси, который на дриблинге обходит нескольких защитников, или призыв бежать к своей цели, кто бы тебя ни пытался остановить? Ничего не понятно, но очень интересно.





Хорошо хоть Ренато объяснил свою часть. Вот он выходит на арену, груженый мячами, как горбун из Нотр-Дама, скидывает ношу и парит на трапеции вверх. Девушки в зале ахают! А как тут не ахнуть: все, что было до — больше про спорт и силу, здесь — про грацию и искусство. Парил Ренато под куполом, парил… Красиво, но о чем это? Разве только о том, что Месси поддерживали близкие? Или о том, что рядом с нужными людьми можно достичь любых высот? Эх, Ренато, столько вопросов, а ты там болтаешься на трапеции…





После Ренато на сцену выходит немецкий гимнаст с «десяткой» на спине. Тут девушки ахнули во второй раз: высокий, статный, рыженький. Еще и трюки выполнял на длинном движущемся шесте, которым управлял робот. Тут все понятно: Месси в XXI веке приходится бороться за внимание публики с компьютерными играми. Постойте — нет! Тут же о том, что люди могут гармонично сосуществовать с искусственным интеллектом. Опять смысловая полифония. Вроде шоу только началось, а уже по трибунам поползли к сцене огромные майки Месси: одна — барселонская сине-гранатовая, вторая — аргентинская бело-голубая, свет погас, конец… Стойте, какой занавес? Где истина? Это шоу вообще о Месси?

Все сложное — просто. Месси-шоу — это большая оптическая иллюзия. Думаешь о Месси — видишь на сцене Месси. Думаешь о себе — видишь себя.

Это шоу о том, что жизни великого аргентинского футболиста и белорусского заводского работяги по сути мало чем отличаются — если отбросить всю мишуру. Каждый переживает взлеты и падения, успехи и неудачи, моменты радости и грусти. Поэтому Messi10 — это и о Месси, и о нас с вами, и о современном цирке, который без скоморошничества и лишнего пафоса может нести людям, не только хлеб и зрелища, но что-то чистое и светлое.

…Вместе с TUT.BY на соседней трибуне за шоу наблюдала и жена Месси Антонелла Рокуццо. Пришла без свиты и папарацци ко второму акту, заняла тихонько свое место на трибуне, а в конце поделилась впечатлениями в инстаграме : «Второй раз я вижу Messi10 и не перестаю удивляться! Они потрясающие!».

Si, Antonella.



