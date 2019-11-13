|
Как толстый кот обхитрил «Аэрофлот» и стал героем соцсетей
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад российская авиакомпания «Аэрофлот»
Напомним: 6 ноября пользователь Facebook Михаил Галин рассказал, как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Животное, по словам Галина, «отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», однако отправлять его в багажный отсек хозяин не хотел, опасаясь, что кот не выдержит длительного перелета.
В конце концов кота Виктора удалось пронести в салон самолета, в котором он долетел до пункта назначения. Впрочем, незамеченным из-за поста Михаила это не прошло: представители «Аэрофлота» из-за нарушения внутренних правил лишили Галина набранных им ранее бонусных миль и исключили из программы лояльности.
Ниже — серия из шуток и мемов, созданных пользователями соцсетей о сложившейся ситуации. Можно даже сказать, что в Twitter и Instagram началась мощная кампания в поддержку кота Виктора:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)