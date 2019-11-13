ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как толстый кот обхитрил «Аэрофлот» и стал героем соцсетей

14.11.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад российская авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой в салон самолета кота весом более восьми килограммов. Пользователи соцсетей не оставили это незамеченным и сразу же принялись придумывать мемы и шутки о случившемся. Об этом пишет Media Leaks.


Фото: https://www.facebook.com/mikhail.galin.7

Напомним: 6 ноября пользователь Facebook Михаил Галин рассказал, как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Животное, по словам Галина, «отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», однако отправлять его в багажный отсек хозяин не хотел, опасаясь, что кот не выдержит длительного перелета.

В конце концов кота Виктора удалось пронести в салон самолета, в котором он долетел до пункта назначения. Впрочем, незамеченным из-за поста Михаила это не прошло: представители «Аэрофлота» из-за нарушения внутренних правил лишили Галина набранных им ранее бонусных миль и исключили из программы лояльности.

Ниже — серия из шуток и мемов, созданных пользователями соцсетей о сложившейся ситуации. Можно даже сказать, что в Twitter и Instagram началась мощная кампания в поддержку кота Виктора:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Bukina (@darya_bukina) 13 Ноя 2019 в 3:23 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

В нашем банке Вашему коту всегда будут рады, сколько бы он ни весил

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Twitter и Instagram началась мощная кампания в поддержку кота Виктора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодая жена Константина Эрнста впервые рассказала о детях и свадьбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика