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В Минске мужчина купил одежду и расплатился сувенирными долларами

14.11.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мужчина купил одежду и расплатился сувенирными долларами
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Минске. Мужчина и его 39-летний знакомый из Гродненской области вместе распивали спиртные напитки. В своем разговоре гость обмолвился, что хотел обновить гардероб.

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Хозяин квартиры предложил знакомому купить что-нибудь из его б/у одежды. Гость согласился и заплатил $300. Однако позже выяснилось, что эти купюры сувенирные. Поняв, что его обманули, минчанин обратился в милицию.

По информации ГИОС Первомайского РУВД г. Минска, оперативники нашли подозреваемого по месту его постоянной регистрации в Гродненской области. Полученную незаконным путем одежду нашли в квартире у сожительницы фигуранта. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый – 39-летний житель Гродненской области.
 
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