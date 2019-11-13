В Минске мужчина купил одежду и расплатился сувенирными долларами

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Минске. Мужчина и его 39-летний знакомый из Гродненской области вместе распивали спиртные напитки. В своем разговоре гость обмолвился, что хотел обновить гардероб.

Хозяин квартиры предложил знакомому купить что-нибудь из его б/у одежды. Гость согласился и заплатил $300. Однако позже выяснилось, что эти купюры сувенирные. Поняв, что его обманули, минчанин обратился в милицию.

По информации ГИОС Первомайского РУВД г. Минска, оперативники нашли подозреваемого по месту его постоянной регистрации в Гродненской области. Полученную незаконным путем одежду нашли в квартире у сожительницы фигуранта. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.