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Неосторожное обращение с огнем при курении

14.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Неосторожное обращение с огнем при курении

Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

Помните:

— ни в коем случае не курите в постели, а так же вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей;

— не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

— не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи;

— закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;

— не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

И помните, что ваша жизнь и здоровье зависят, прежде всего, от вашего образа жизни!

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