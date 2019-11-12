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Неосторожное обращение с огнем при курении
14.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.
Помните:
— ни в коем случае не курите в постели, а так же вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей;
— не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;
— не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи;
— закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;
— не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.
И помните, что ваша жизнь и здоровье зависят, прежде всего, от вашего образа жизни!
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