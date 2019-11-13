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БРСМ предлагает молодежи сделать селфи на избирательных участках

14.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

БРСМ предлагает молодежи сделать селфи на избирательных участках
БРСМ предлагает молодежи сделать селфи на избирательных участках
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные организации Белорусского республиканского союза молодежи дали старт конкурсу селфи "#голосую", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель заведующего Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Коробец.
"Регионы поддержали инициативу БРСМ в преддверии и в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва провести среди молодежи конкурс мобильной фотографии "#голосую" с отличным призовым фондом. Для участия в проекте необходимо до 20.00 17 ноября разместить на личной странице "ВКонтакте" или в Instagram свое фото с избирательного участка. Пост нужно сопроводить хештегами #яголосую, #Мывместе, #Мыидем. Обязательно отметить в публикации официальный аккаунт одной из областных, либо Минской городской организаций БРСМ - в зависимости от места проживания, - рассказала Наталья Коробец. - Больше информации об условиях конкурса - в группах БРСМ в соцсетях".
Молодежный конкурс призван сделать участие юношей и девушек в электоральной кампании ярким и запоминающимся, ведь победителей ждут приятные сюрпризы. "Например, в Витебском регионе автор лучшего селфи #голосую получит в подарок смарт-часы, в Брестском - портативную колонку. Беспроводные наушники подготовлены для лучших участников конкурса в Гомельской и Минской областях, портативные зарядные устройства - в Гродненской и Могилевской. Автора лучшего селфи из столицы ожидает фитнес-браслет. Селфи-марафон завершится в день официального проведения выборов, ближе к полуночи. Его итоги будут опубликованы в соцсетях 18 и 19 ноября", - отметила представитель БРСМ.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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БРСМ предлагает молодежи сделать селфи на избирательных участках 14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные организации Белорусского республиканского союза...
 
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