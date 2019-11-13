Источник материала: Tut.by

В матче 35-го тура бразильской Серии В «Понте-Прета» принимала «Фигейренсе». Встреча, прошедшая на стадионе в Сан-Паулу, завершилась победой гостей со счетом 3:1, и в матче произошел примечательный эпизод, пишет championat.

При счете 3:1 в пользу гостей голкипер «Фигейренсе» Жоао Карлос спасал ворота и выбил мяч сквозь сетку с наружной стороны ворот.

Повтор показал, что гол, скорее всего, был — на нем видно, как мяч пересек линию до вмешательства бразильского вратаря. Однако протесты футболистов «Понте-Прета» ни к чему не привели, арбитр не засчитал гол, а возмущенный его автор получил желтую карточку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сейв дня. Бразилец отбил мяч с помощью сетки В матче произошел примечательный эпизод.

«Фигейренсе» набрал 38 очков в 35 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии В. «Понте-Прета» (44) — на 11-м месте.