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Теперь точно: вот когда Apple Pay запустят в Беларуси

14.11.2019 14:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стала известна дата, когда Apple Pay придет в Беларусь. Об этом рассказал блогер Максим Пушкин в своем Telegram-канале. 

«Альфа-Банк» пообещал постараться не подвести:

Разговоры о том, что Apple Pay появится в нашей стране, ведутся давно – информация то подтверждалась, то опровергалась. Но в начале августа мы писали, что «яблочная» система платежей будет запущена в Беларуси уже осенью, и пока эти данные все больше похоже на правду. Кто станет поддерживать Apple Pay – пока неизвестно, но есть информация (она не подтверждена), что систему поддержат сразу несколько банков, в том числе Белагропромбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, МТБанк. 

Поговаривали, если запуск сервиса пройдет успешно, корпорация Apple начнет развивать в Беларуси и другие инновации. Правда, это не так просто: из-за особенностей финансового регулирования и требования отслеживать денежные потоки беларусов.

Справка. Apple Pay – удобная система для платежей, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет Apple к терминалу. Впервые ее представили еще в 2014 году. Сервис работает на тех терминалах, где есть функция приема бесконтактных платежей. Apple Pay совместима только с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.

 
 
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Стала известна дата, когда Apple Pay придет в Беларусь. Об этом рассказал блогер Максим Пушкин в своем Telegram-канале.  Наконец-то! 19 ноября в Беларуси начнет работать Apple...
 
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