|
Теперь точно: вот когда Apple Pay запустят в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Стала известна дата, когда Apple Pay придет в Беларусь. Об этом рассказал блогер Максим Пушкин в своем Telegram-канале.
«Альфа-Банк» пообещал постараться не подвести:
Разговоры о том, что Apple Pay появится в нашей стране, ведутся давно – информация то подтверждалась, то
Поговаривали, если запуск сервиса пройдет успешно, корпорация Apple начнет развивать в Беларуси и другие инновации. Правда, это не так просто: из-за особенностей финансового регулирования и требования отслеживать денежные потоки беларусов.
Справка. Apple Pay – удобная система для платежей, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет Apple к терминалу. Впервые ее представили еще в 2014 году. Сервис работает на тех терминалах, где есть функция приема бесконтактных платежей. Apple Pay совместима только с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стала известна дата, когда Apple Pay придет в Беларусь. Об этом рассказал блогер Максим Пушкин в своем Telegram-канале. Наконец-то! 19 ноября в Беларуси начнет работать Apple...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)