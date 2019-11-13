Теперь точно: вот когда Apple Pay запустят в Беларуси

Источник материала: KYKY

Стала известна дата, когда Apple Pay придет в Беларусь. Об этом рассказал блогер Максим Пушкин в своем Telegram-канале.

Наконец-то!



19 ноября в Беларуси начнет работать Apple Pay.



Система появится сразу не у всех банков (будет поэтапный запуск).



Какие первые и когда будет у остальных — инфа будет позже. pic.twitter.com/aAAIndCBR4 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) November 14, 2019

«Альфа-Банк» пообещал постараться не подвести:

Разговоры о том, что Apple Pay появится в нашей стране, ведутся давно – информация то подтверждалась, то опровергалась . Но в начале августа мы писали , что «яблочная» система платежей будет запущена в Беларуси уже осенью, и пока эти данные все больше похоже на правду. Кто станет поддерживать Apple Pay – пока неизвестно, но есть информация (она не подтверждена), что систему поддержат сразу несколько банков, в том числе Белагропромбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, МТБанк.

Поговаривали, если запуск сервиса пройдет успешно, корпорация Apple начнет развивать в Беларуси и другие инновации. Правда, это не так просто: из-за особенностей финансового регулирования и требования отслеживать денежные потоки беларусов.

Справка. Apple Pay – удобная система для платежей, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет Apple к терминалу. Впервые ее представили еще в 2014 году. Сервис работает на тех терминалах, где есть функция приема бесконтактных платежей. Apple Pay совместима только с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.