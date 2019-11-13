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У метро "Каменная горка" утром умер 42-летний мужчина - стало плохо

14.11.2019 13:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело 42-летнего мужчины обнаружили возле станции метро "Каменная Горка" в Минске

14 ноября около шести утра возле станции метро "Каменная Горка" в Минске нашли тело 42-летнего мужчины.



Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

По предварительной информации смерть мужчины не имеет криминального характера. Ему просто стало плохо.
 
Теги: Минск
 
 
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Тело 42-летнего мужчины обнаружили возле станции метро "Каменная Горка" в Минске
 
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