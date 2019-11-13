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Пугачева заработала на минчанах четверть миллиона евро!

14.11.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она обещала вернуться на сцену через пять лет.



"Как приятно, что вы стоите. Как приятно чувствовать вашу любовь, - благодарила 14 тысяч зрителей за овации на недавнем концерте в Минске Алла Пугачева. - Мы теперь не скоро с вами увидимся. Если только в 80 снова решусь на концерт".

Правда, прощаясь с поклонниками на минском вокзале, «женщина, которая поет» обнадежила: возможно, она вернется на сцену чуть раньше - подготовит шоу к своему 75-летию.

Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». 

Прокатчики уговаривали артистку провести юбилейное шоу «на бис» в регионах, но Пугачева выбрала лишь один город - Минск.

- Там моя вторая родина. Для меня это особая страна. Все мои родственники по линии отца оттуда, - призналась Алла Борисовна.

По словам минских продюсеров, «Минск Арена» - площадка сложная. Собрать 14 тысяч зрителей непросто. До Пугачевой это удавалось разве что кумиру молодежи Максу Коржу. Остальные исполнители закрывали часть арены черными кулисами, уменьшая ее в два раза.


Посмотреть концерт Аллы Пугачевой ехали со всего мира. Благо билеты на шоу были намного дешевле, чем в Москве. В Минске удалось исключить из системы распространения перекупщиков.

- Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске, - делится с «КП» гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов. - Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой.
 
Теги: Минск
 
 
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Она обещала вернуться на сцену через пять лет.
 
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