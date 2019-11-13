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Избивали и закапывали в лесу: инцидент в Дзержинском районе дошел до суда

14.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Три человека, в том числе девушка, предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

Инцидент произошел в Дзержинском районе в апреле этого года.

27-летний слесарь, 17-летний юноша и 20-летняя девушка ночью приехали к своему 29-летнему знакомому, чтобы «выбить» из него деньги — 150 долларов.

Девушка оставалась в машине, а парни, старший из которых был пьян, разбудили хозяина, а оказавшись на улице стали его избивать, требуя денег.

Позже жертву засунули в багажник и вывезли в лес. Там мужчину вынудили выкопать себе яму, заставили лечь в нее и стали засыпать песком, после чего потерпевший согласился заплатить — речь шла уже о 600 долларах.

Получив согласие, злоумышленники все в том же багажнике отвезли потерпевшего домой. Тот обратился в милицию.

В ходе расследования обвиняемых изобличили также в совершении ряда краж на территории Дзержинского района, рассказали в Следственном комитете. Старший из обвиняемых ранее был судим.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.


 
 
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Три человека, в том числе девушка, предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве.
 
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