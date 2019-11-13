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Заедет или нет? Попытку водителя подняться на обледенелую горку сняли на видео в России
Источник материала: Tut.by
В Хабаровском крае России водители уже столкнулись с зимними проблемами. Недалеко от поселка Ванино прямо перед обледенелым подъемом образовалась стихийная парковка — автомобили просто стояли на обочине, не имея возможности заехать вверх. Удавалось это лишь единицам. Попробовать свои силы решил и водитель Honda CR-V, а его попытку сняли на видео. Посмотрите, чем все закончилось.
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