Заедет или нет? Попытку водителя подняться на обледенелую горку сняли на видео в России

Источник материала: Tut.by

В Хабаровском крае России водители уже столкнулись с зимними проблемами. Недалеко от поселка Ванино прямо перед обледенелым подъемом образовалась стихийная парковка — автомобили просто стояли на обочине, не имея возможности заехать вверх. Удавалось это лишь единицам. Попробовать свои силы решил и водитель Honda CR-V, а его попытку сняли на видео. Посмотрите, чем все закончилось.