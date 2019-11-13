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Макей: Беларусь хочет такого стратегического партера, который не ставит никаких политических условий

14.11.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Макей: Беларусь хочет такого стратегического партера, который не ставит никаких политических условий

Макей объяснил, почему Беларусь все активнее сотрудничает с Китаем в экономической и других сферах.

«В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару, – отметил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью журналисту немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг» Штефану Брауну.  – Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий».

Так глава ведомства объяснил немецкому изданию, почему Беларусь стала активно сотрудничать с Китаем.

В свою очередь журналист спросил Владимира Макея, не боится ли Беларусь  оказаться в зависимости от Китая.

«Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях», - заметил министр.

В конце интервью глава МИД признался, что хотел бы, чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы.

Отметим, что в последе время между Беларусью и Китаем растет товарооборот, а также объем китайских инвестиций в белорусскую экономику. Так, согласно статистике, в 2018 году экспорт в Китай увеличился на 25%  по сравнению с 2017 годом. Объем китайских инвестиций вырос на 20%.

Интервью Владимира Макея со Штефаном Брауном переопубликовало МИД Беларуси.

 
 
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Макей объяснил, почему Беларусь все активнее сотрудничает с Китаем в экономической и других сферах.
 
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