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Макей: Беларусь хочет такого стратегического партера, который не ставит никаких политических условий
14.11.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Макей объяснил, почему Беларусь все активнее сотрудничает с Китаем в экономической и других сферах.
«В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару, – отметил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью журналисту немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг» Штефану Брауну. – Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий».
Так глава ведомства объяснил немецкому изданию, почему Беларусь стала активно сотрудничать с Китаем.
В свою очередь журналист спросил Владимира Макея, не боится ли Беларусь оказаться в зависимости от Китая.
«Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях», - заметил министр.
В конце интервью глава МИД признался, что хотел бы, чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы.
Отметим, что в последе время между Беларусью и Китаем растет товарооборот, а также объем китайских инвестиций в белорусскую экономику. Так, согласно статистике, в 2018 году экспорт в Китай увеличился на 25% по сравнению с 2017 годом. Объем китайских инвестиций вырос на 20%.
Интервью Владимира Макея со Штефаном Брауном
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Макей: Беларусь хочет такого стратегического партера, который не ставит никаких политических условий
Макей объяснил, почему Беларусь все активнее сотрудничает с Китаем в экономической и других сферах.
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