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Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во вторник «зубры» взяли верх над хоккеистами «Торпедо», в среду настал черед игроков «Витязя». Эта встреча также получилась результативной и изобиловала неожиданными поворотами. Команды по очереди выходили вперед.
После двух периодов «зубры» вели с разницей в одну шайбу. Третья двадцатиминутка получилась самой напряженной, минчане все же сдержали натиск гостей и добились важной победы – 4:3.
Никита Крыскин, нападающий ХЗ «Динамо-Минск»:
Следующий матч «Динамо» также проведет дома. Соперник – омский «Авангард».
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Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник...
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