ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

14.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

Во вторник «зубры» взяли верх над хоккеистами «Торпедо», в среду настал черед игроков «Витязя». Эта встреча также получилась результативной и изобиловала неожиданными поворотами. Команды по очереди выходили вперед.

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

После двух периодов «зубры» вели с разницей в одну шайбу. Третья двадцатиминутка получилась самой напряженной, минчане все же сдержали натиск гостей и добились важной победы – 4:3.

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

Никита Крыскин, нападающий ХЗ «Динамо-Минск»:
Воздается за все старания, за всю работу, которую команда провела до этого. Даже когда была серия проигрышей, играли-то хорошо, только чего-то не хватало, не везло. Ну а теперь на нашу сторону удача переметнулась.

Следующий матч «Динамо» также проведет дома. Соперник – омский «Авангард».

Люди в материале: Никита Крыскин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика