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В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно пешеход избил водителя за замечание.
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45-летний водитель сделал замечание пешеходу за нарушение ПДД. В результате мужчина нанес водителю многочисленные удары руками в область головы и туловища. Потерпевший оказал сопротивление и удерживал нападавшего до приезда сотрудников милиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Был проведен осмотр места происшествия, допрошены участники, свидетели. К материалам дела приобщили запись с камер видеонаблюдения.
У 44-летнего нападавшего в момент задержания зафиксировано в выдыхаемом воздухе 1,2 промилле алкоголя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за истязание.
Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. В Молодечно пешеход избил водителя за замечание. По информации Следственного комитета, инцидент произошел вечером 10 ноября. Мужчина шел по...
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