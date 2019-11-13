В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно пешеход избил водителя за замечание.

По информации Следственного комитета, инцидент произошел вечером 10 ноября. Мужчина шел по центру проезжей части, по которой ехал легковой автомобиль с супружеской парой в салоне.

45-летний водитель сделал замечание пешеходу за нарушение ПДД. В результате мужчина нанес водителю многочисленные удары руками в область головы и туловища. Потерпевший оказал сопротивление и удерживал нападавшего до приезда сотрудников милиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия, допрошены участники, свидетели. К материалам дела приобщили запись с камер видеонаблюдения.

У 44-летнего нападавшего в момент задержания зафиксировано в выдыхаемом воздухе 1,2 промилле алкоголя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за истязание.

Расследование продолжается.