ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

14.11.2019 15:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Откуда мы пришли, кто мы и главное – куда идем? Эти философские вопросы и сегодня, в цифровую эпоху, звучат актуально,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

Если найти ответы на них, то это поможет гармонизировать различные процессы в обществе и решить многие проблемы современности, в том числе, на глобальном уровне.

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

14 ноября в Минске проходит масштабная встреча известных философов нашего времени. Это более 250 ученых из России, Украины, Казахстана, Польши. Проблема развития общества и человека, влияние инноваций и что будет с нами дальше – вот лишь малая часть вопросов, которые обсуждают мыслители XXI века.

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

Анатолий Лазаревич, директор института философии НАН Беларуси:
Всё это учитывается в планировании науки, в планировании социальной сферы, культурного развития республики. Это не остаётся незамеченным. Такие формы имеют и политический характер, управленческий характер для государства, для общества.

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

Виктор Чуешов, доктор философских наук, профессор:
Те вызовы, которые сегодня современные технологии бросают обществу, связанные с цифровизацией, с искусственным интеллектом, действительно заостряют вопрос: а верно ли, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, будет владеть миром? Или, как говорят философы, владеть искусственным интеллектом абсолютно невозможно? Значит, как говорит наш Президент, и в цифровую эпоху человек остаётся главной ценностью.

Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

По итогам встречи специалисты выработают практические рекомендации для госорганов и научных организаций. Предполагается, что их будут учитывать при разработке планов социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Люди в материале: Анатолий Лазаревич, Виктор Чуешов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Откуда мы пришли, кто мы и главное – куда идем? Эти философские вопросы и сегодня, в цифровую эпоху, звучат актуально,  сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сейв дня. Бразилец отбил мяч с помощью сетки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика