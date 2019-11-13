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Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Откуда мы пришли, кто мы и главное – куда идем? Эти философские вопросы и сегодня, в цифровую эпоху, звучат актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если найти ответы на них, то это поможет гармонизировать различные процессы в обществе и решить многие проблемы современности, в том числе, на глобальном уровне.
14 ноября в Минске проходит масштабная встреча известных философов нашего времени. Это более 250 ученых из России, Украины, Казахстана, Польши. Проблема развития общества и человека, влияние инноваций и что будет с нами дальше – вот лишь малая часть вопросов, которые обсуждают мыслители XXI века.
Анатолий Лазаревич, директор института философии НАН Беларуси:
Виктор Чуешов, доктор философских наук, профессор:
По итогам встречи специалисты выработают практические рекомендации для госорганов и научных организаций. Предполагается, что их будут учитывать при разработке планов социально-экономического развития страны на ближайшие годы.
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Новости Беларуси. Откуда мы пришли, кто мы и главное – куда идем? Эти философские вопросы и сегодня, в цифровую эпоху, звучат актуально, сообщили в программе...
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