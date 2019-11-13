ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

14.11.2019 14:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 47-летний житель Витебска за рулём Volkswagen Sharan врезался в ехавшее впереди гужевое транспортное средство, которым управлял 62-летний житель деревни Багатьковка. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

В результате аварии минивэн отбросило на встречную полосу, после чего он столкнулся с встречной фурой Volvo. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

Пострадал возчик гужевой повозки. Он доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

На прошлой неделе в Слонимском районе такси врезалось в грузовик.

Пострадал 22-летний парень – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой.  Как сообщает ГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика