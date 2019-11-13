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В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой.
Как
В результате аварии минивэн отбросило на встречную полосу, после чего он столкнулся с встречной фурой Volvo.
Пострадал возчик гужевой повозки. Он доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Слонимском районе такси врезалось в грузовик.
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Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой. Как сообщает ГАИ УВД...
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