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Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили в Москве
Источник материала: СТВ
Новости России. Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу, уроженца Армении Ашота Боляна застрелили в Москве.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на задержание лица, которое причастно к совершению преступления. Расследование дела продолжается.
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Новости России. Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу, уроженца Армении Ашота Боляна застрелили в Москве. По информации Следственного комитета РФ,...
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