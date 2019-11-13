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Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили в Москве

14.11.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу, уроженца Армении Ашота Боляна застрелили в Москве.

По информации Следственного комитета РФ, происшествие случилось вечером 13 ноября около жилого дома на юго-западе российской столицы. Неизвестный выстрелил в 40-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на задержание лица, которое причастно к совершению преступления. Расследование дела продолжается.  

Люди в материале: Ашот Болян
 
 
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Новости России. Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу, уроженца Армении Ашота Боляна застрелили в Москве. По информации Следственного комитета РФ,...
 
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