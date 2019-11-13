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Что надо сделать Беларуси для популяризации футбола? Мнение Александра Глеба
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Что, на Ваш взгляд, надо сделать Беларуси для популяризации темы футбола? ...
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