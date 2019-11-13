Что надо сделать Беларуси для популяризации футбола? Мнение Александра Глеба

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Что, на Ваш взгляд, надо сделать Беларуси для популяризации темы футбола?

Александр Глеб, футболист:

Самое лучшее – это провести у нас чемпионат мира. Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнёт к тому, чтобы построить нормальные стадионы.