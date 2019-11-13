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Александр Глеб: «Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Вадим Щеглов:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
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Александр Глеб: «Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо»
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А Вас узнают на улице? Вы же человек публичный. Александр Глеб,...
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