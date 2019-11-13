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«В райцентрах, где доходы низкие». В Беларуси предлагают увеличить число пунктов по приему вторсырья

14.11.2019 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно расширить сеть приемозаготовительных пунктов, которые занимаются закупкой вторсырья у населения, считают в Белкоопсоюзе. Плата за принесенные вторичные материальные ресурсы будет не только стимулировать раздельный сбор вторсырья более высокого качества, но и «даст возможность заработать бабушкам-дедушкам или людям в райцентрах, где сегодня доходы, чего скрывать, низкие». Об этом рассказала Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным Белкоопсоюза, динамика объемов сбора и закупки вторсырья у них из года в год растет. Если проанализировать 2018 год, то потребкооперацией закуплено у населения 403 тысячи тонн вторичных материальных ресурсов.

— Мы специализируемся на закупке и сборе вторичных материальных ресурсов — макулатуры, стеклобоя, полиэтилена, машинных масел и других, — рассказывает Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза. — В Беларуси проводится большая работа с населением, людям рассказывают, что отходы нужно собирать раздельно. Но для того, чтобы они собирали, нужно еще население и мотивировать материально.

Чем приемозаготовительные пункты, по словам начальника управления заготовок, и занимаются. Пусть копейками или рублями, но они труд — то что, человек собрал, принес и сдал вторсырье, оплачивают.

Сегодня в Беларуси работает около 750 стационарных приемозаготовительных пунктов и 150 передвижных для сельской местности. В Белкоопсоюзе считают, что этого количества не достаточно.

— Люди бы сдавали вторсырье, но заготовительных пунктов сегодня мало, — говорит Оксана Скиндер. — Заготовительная сеть, на мой взгляд, должна быть общедоступной как и контейнерные площадки возле домов.

Она считает, что у нас необходимо ввести норму приемозаготовительных пунктов на определенное количество людей, какие существуют на количество контейнеров для раздельного сбора мусора или торговых площадей.

— Почему мы должны сегодня отсутствием заготовительной сети лишать людей права выбрать, занести и положить ту же бутылку в контейнер или сдать за деньги? — задается вопросом Оксана Скиндер. — Населению выгоднее работать с приемозаготовительной сетью. Для бабушек-дедушек или людей в райцентрах, где сегодня доходы, чего скрывать, низкие, это является частью пополнения семейного бюджета. Пусть это 5−10 рублей в год в совокупности.

Кроме того, по словам представителя Белкоопсоюза, это не только заработок, но и возможность компенсировать часть затрат на коммунальные услуги.

Мы посмотрели расценки на вторсырье на сайте производственно-заготовительного предприятия «Минсккоопвторресурсы». К примеру, за кило отходов бумаги и картона платят 6 копеек, пластиковых бутылок — 25 копеек, стеклобоя — 12 копеек.

— Мы должны в первую очередь изымать те отходы, которые можем переработать. Обеспечить работой наших людей. Плюс заготовитель несет ответственность за сохранность купленного вторсырья и за его дальнейшую поставку на перерабатывающие предприятия, — подчеркивает начальник управления заготовок. — Получается прозрачная схема. Сколько тебе сдали, столько ты сохранил и переработал. Полностью учтенное движение вторичных материальных ресурсов.

К тому же качество и сохранность вторсырья в заготовительной сети, по мнению Оксаны Скиндер, значительно лучше, чем на контейнерных площадках. Оттуда стекло поступает грязным, бумага влажная, что значительно снижает процент переработанного вторсырья.

Напомним, в Беларуси к 2020 году хотят ввести депозитно-залоговую систему обращения с тарой. То есть мы сможем сдавать бутылки и банки в тароматы и возвращать за них деньги. Однако на предприятиях «Белкоопсоюз» и «Белресурсы» ранее выступали против включения в эту систему стеклянной тары. 

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Потребкооперация предлагает расширить в Беларуси сеть приемозаготовительных пунктов вторсырья.
 
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