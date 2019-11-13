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Управление коммерческими рисками в строительстве

14.11.2019 12:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Управление коммерческими рисками в строительстве
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В Беларуси сложилась особенная практика формования цен в строительстве. Законодательство требует, чтобы подрядчик называл заказчику неизменную цену, что защищает заказчика. Риски недостатков проектной документации и дополнительных работ переложены на подрядчиков. Подрядчики выполняют дополнительные работы и  берут на себя неоплачиваемые риски, связанные с изменениями, и это не отражается на цене. Заказчики могут, но не обязаны согласовывать дополнительные работы. Как следствие, убытки несут подрядчики. Но такое положение дел, в конечном итоге, несет в себе угрозы и для бизнеса застройщика.

В фокусе семинара иностранный и белорусский опыт управления коммерческими рисками и ценами строительных проектов. Участники обсудят вопросы финансирования, согласования дополнительных работ, влияния рисков на цены и ликвидность бизнеса, способы экономии, возможности выгоды при твердой цене, способы оценки устойчивости бизнеса и перспектив проекта, а также пути взаимовыгодного сотрудничества и механизмы защиты прав и интересов строительных организаций. Подробно и на примерах из международной и национальной практики будут рассмотрены подходы к подготовке строительных контрактов.  

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com В Беларуси сложилась особенная практика формования цен в строительстве. Законодательство требует,...
 
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