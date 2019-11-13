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Сведения о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидатов
14.11.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 на 12.11.2019
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Сведения о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидатов
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидатов в депутаты Палаты представителей...
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