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Легендарные Scorpions в «Минск-Арене» – и на VOKA!

14.11.2019 16:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

15 ноября видеосервис VOKA порадует своих пользователей возможностью посмотреть «живую» трансляцию одного из самых масштабных событий этой осени, если не всего года: в Минске выступит нестареющая легенда мировой хард-рок сцены – Scorpions. Благодаря VOKA «побывать» на концерте группы, не выходя из дома, смогут все желающие.

Выступление Scorpions в «Минск-Арене» состоится в рамках тура World Crazy Tour. Зрителей – в том числе пользователей VOKA – ждут лучшие хиты из репертуара группы за все 50 с лишним лет ее существования.

Посмотреть трансляцию сможет каждый. Для этого необходимо лишь оплатить просмотр. У абонентов A1 списание будет осуществляться с лицевого счета, у всех остальных – со счета банковской карты. Стоимость составит 4,9 рубля – в разы меньше минимальной цены на билет. Такой шаг позволяет учесть интересы организаторов и самих артистов и в то же время дать возможность увидеть все происходящее на концерте всем желающим.

Покупка просмотра концерта Scorpions 15 ноября в Минске уже доступна по ссылке: https://www.voka.tv/channels/voka_live

Кстати, в ноябре пользователей VOKA ждет еще немало сюрпризов. Чтобы узнать, каких именно, и не пропустить трансляции известных исполнителей, следите за новостями на официальных страницах видеосервиса в социальных сетях.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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15 ноября видеосервис VOKA порадует своих пользователей возможностью посмотреть «живую» трансляцию одного из самых масштабных событий этой осени, если не всего...
 
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