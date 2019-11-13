Disney+ начал предупреждать о расизме и сексизме в старых мультиках

Источник материала: Tut.by

Новый стрим-сервис Disney+, на котором можно посмотреть сотни фильмов и телепередач, решил проблему, как показывать классические мультфильмы, которые сегодня выглядят неполиткорректно. Об этом решении пишет Gamespot.





На Disney+ можно найти контент, снятый за многие десятилетия работы студии, в том числе и классику первой половины XX века. Понятно, что за все это время общество несколько раз пересмотрело взгляды на расизм, гендерный вопрос, здоровый образ жизни. Теперь, чтобы никого не обидеть, перед показом некоторых мультфильмов на Disney+ всплывают уведомления об устаревании культурных взглядов.

В таких предупреждениях говорится, что «программа представлена ​​в том виде, в котором она была создана изначально». «Устаревшие культурные представления» можно найти, например, в анимациях «Дамбо», «Коты-аристократы», «Фантазия», «Пиноккио» и других. Так, орангутан из «Книги джунглей» символизирует неграмотных темнокожих, а сиамские кошки в «Леди и Бродяге» поддерживают стереотипы об азиатах, якобы лишенных индивидуальности.

Ранее сообщалось, что Disney+ вырежет все расистские сцены, но в итоге эпизоды остались, зато появился дисклеймер.

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