Источник материала: Кобринский вестник

15 ноября Федерация профсоюзов начнет мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях

Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов. Особое внимание обратят на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Кроме того, на постоянной основе в Федерации профсоюзов Беларуси работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

Стоит отметить, что на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

Как сообщил главный технический инспектор Брестского областного объединения профсоюзов Павел Федотов, в прошлом году на предприятиях Брестчины в ходе профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах было выявлено 482 нарушения. Всего на территории области мониторингом было охвачено 346 предприятий и организаций.

Пресс-служба Брестского областного объединения профсоюзов