Стать военным — мечта мальчишки?

Источник материала: Вороновская газета





Оказывается, и девушки, размышляя о будущей профессии, устремляют взгляд на учреждения военного профиля. Восемь абитуриенток на место — такой конкурс был в нынешнем году для представительниц прекрасного пола при поступлении на некоторые факультеты Военной академии Республики Беларусь. Об этом рассказали старшеклассникам Вороновской СШ во время профориентационной встречи 14 ноября представители Академии — подполковник Дмитрий Кабанович и старший лейтенант Павел Богдевич.

Основной темой беседы с будущими выпускниками в военном комиссариате стали условия и порядок приема в учреждение образования. Знакомство с главным военным вузом страны сопровождалось демонстрацией слайдов, посвященных обучению в Академии, а также видеофильмом о жизни курсантов.







— Многие из вас, возможно, еще не знают, с чем связать свою профессиональную жизнь. У нас создаются все условия для будущего карьерного роста и повышения образовательного уровня, — подчеркнул в своем рассказе курсовой офицер батальона курсантов общевойскового факультета старший лейтенант П. Богдевич. — Для ребят, которые хотят связать свое будущее с военным делом, самое главное — это примерное поведение, систематические физические тренировки, ну и, конечно, хорошая успеваемость по общеобразовательным предметам.

Он отметил не только престиж военной службы, но и социальные льготы и гарантии, предусмотренные для данной категории граждан.

Галина ШЛЕМПО.

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