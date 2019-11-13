В Минтруда рассказали, почему не внесли фриланс в Трудовой кодекс

Источник материала: KYKY

С 28 января 2020 года беларусы начнут работать иначе: будет действовать новый Трудовой кодекс, в котором отредактировали 40% содержания, пишет sb.by. В обновленной версии кодекса появилось понятие дистанционной работы, но не появился фриланс. В Министерстве труда объяснили, почему и в чем разница.

«В беларуском законодательстве нет такого понятия, как фриланс. Самая главная особенность дистанционной работы заключается в том, что ее выполняют с использованием информационно-коммуникационных технологий. Но в каких именно сферах, кодекс не прописывает. Можно предположить, что речь идет о дизайнерах, бухгалтерах, аналитиках, других специалистах, обязанности которых не требуют стоять за станком или пользоваться другим оборудованием, находящимся на территории предприятия или организации.

Дистанционная работа предполагает постоянные трудовые отношения: оформляется контракт или трудовой договор на неопределенный срок со всеми вытекающими отсюда обязательствами. При этом в документе обязательно указывается, что работа имеет дистанционный характер. А фриланс как возможность свободного заработка не предполагает включения в штат организации или предприятия: как правило, это разовые работы, которые оформляются договором подряда, авторским договором», – пояснила представитель Минтруда Валентина Масловская.

Что ещё нужно знать о дистанционной работе?

Трудовой кодекс не запрещает работать дистанционно ни директорам, ни другим категориям работников. Но нужно учитывать нюансы: например, наличие электронной подписи как у директора, так и у подчиненных. Также должна быть возможность оформлять часть документов на бумажных носителях, как в случае с заключением трудового договора.

Беларусам на дистанционной работе не запрещают работать из-за рубежа. Но всегда следует помнить особенности законов страны, в которой находится человек: дистанционный работник может оказаться в ситуации, когда договор у него с беларуской компанией, а он обязан подчиняться российскому законодательству, потому что живет в России.