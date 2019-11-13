ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда рассказали, почему не внесли фриланс в Трудовой кодекс

14.11.2019 16:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

С 28 января 2020 года беларусы начнут работать иначе: будет действовать новый Трудовой кодекс, в котором отредактировали 40% содержания, пишет sb.by. В обновленной версии кодекса появилось понятие дистанционной работы, но не появился фриланс. В Министерстве труда объяснили, почему и в чем разница.

«В беларуском законодательстве нет такого понятия, как фриланс. Самая главная особенность дистанционной работы заключается в том, что ее выполняют с использованием информационно-коммуникационных технологий. Но в каких именно сферах, кодекс не прописывает. Можно предположить, что речь идет о дизайнерах, бухгалтерах, аналитиках, других специалистах, обязанности которых не требуют стоять за станком или пользоваться другим оборудованием, находящимся на территории предприятия или организации.

Дистанционная работа предполагает постоянные трудовые отношения: оформляется контракт или трудовой договор на неопределенный срок со всеми вытекающими отсюда обязательствами. При этом в документе обязательно указывается, что работа имеет дистанционный характер. А фриланс как возможность свободного заработка не предполагает включения в штат организации или предприятия: как правило, это разовые работы, которые оформляются договором подряда, авторским договором», – пояснила представитель Минтруда Валентина Масловская.

Что ещё нужно знать о дистанционной работе?

Трудовой кодекс не запрещает работать дистанционно ни директорам, ни другим категориям работников. Но нужно учитывать нюансы: например, наличие электронной подписи как у директора, так и у подчиненных. Также должна быть возможность оформлять часть документов на бумажных носителях, как в случае с заключением трудового договора.

Беларусам на дистанционной работе не запрещают работать из-за рубежа. Но всегда следует помнить особенности законов страны, в которой находится человек: дистанционный работник может оказаться в ситуации, когда договор у него с беларуской компанией, а он обязан подчиняться российскому законодательству, потому что живет в России.

Читайте по теме: «В США через постель». Как живут жёны (и мужья) айтишников, которые уехали по релокейту

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 28 января 2020 года беларусы начнут работать иначе: будет действовать новый Трудовой кодекс, в котором отредактировали 40% содержания, пишет sb.by. В обновленной версии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужды фальсифицировать результаты выборов нет. Кандидаты сами теряют избирателей.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика