ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это не сон. В Минске начали строить первый французский гипермаркет Leroy Merlin

14.11.2019 15:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Ожидания подтвердились. В прошлом году мы писали, что в Минске должен появиться первый магазин французского строительного ретейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). Его обещали открыть в конце 2019 – начале 2020 года, но верилось тогда с трудом – как вы знаете, информация о приходе IKEA в Беларусь появляется слишком часто, но воз и ныне там. Тем временем строительство гипермаркета Leroy Merlin уже началось: блогер Денис Блищ в Telegram-канале «Минск и минчанин» опубликовал паспорт объекта.

Стройка ведется на территории авторынка в Ждановичах, на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Судя по паспорту объекта, работы закончат к январю 2020 года. Ожидается, что гипермаркет Leroy Merlin займет десять тысяч квадратных метров. Рядом будет парковка на 900 машиномест. Посмотрите, как магазин изображен на эскизных рендерах:

Редакция KYKY держит кулачки за Leroy Merlin и надеется, что СМИ (и вообще никому) не придется впоследствии называть магазин «известным долгостроем».

Справка. Leroy Merlin – это международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая сеть объединяет более 400 магазинов во всем мире. Каждый гипермаркет Leroy Merlin состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тысяч наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидания подтвердились. В прошлом году мы писали, что в Минске должен появиться первый магазин французского строительного ретейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). Его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелегалы и наркотики: Зась рассказал о минусах открытой границы с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика