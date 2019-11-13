Это не сон. В Минске начали строить первый французский гипермаркет Leroy Merlin

Источник материала: KYKY

Ожидания подтвердились. В прошлом году мы писали , что в Минске должен появиться первый магазин французского строительного ретейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). Его обещали открыть в конце 2019 – начале 2020 года, но верилось тогда с трудом – как вы знаете, информация о приходе IKEA в Беларусь появляется слишком часто, но воз и ныне там. Тем временем строительство гипермаркета Leroy Merlin уже началось: блогер Денис Блищ в Telegram-канале «Минск и минчанин» опубликовал паспорт объекта.

Стройка ведется на территории авторынка в Ждановичах, на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Судя по паспорту объекта, работы закончат к январю 2020 года. Ожидается, что гипермаркет Leroy Merlin займет десять тысяч квадратных метров. Рядом будет парковка на 900 машиномест. Посмотрите, как магазин изображен на эскизных рендерах:

Редакция KYKY держит кулачки за Leroy Merlin и надеется, что СМИ (и вообще никому) не придется впоследствии называть магазин «известным долгостроем».

Справка. Leroy Merlin – это международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая сеть объединяет более 400 магазинов во всем мире. Каждый гипермаркет Leroy Merlin состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тысяч наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.