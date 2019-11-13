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Это не сон. В Минске начали строить первый французский гипермаркет Leroy Merlin
Источник материала: KYKY>
Ожидания подтвердились. В прошлом году мы
Стройка ведется на территории авторынка в Ждановичах, на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Судя по паспорту объекта, работы закончат к январю 2020 года. Ожидается, что гипермаркет Leroy Merlin
Редакция KYKY держит кулачки за Leroy Merlin и надеется, что СМИ (и вообще никому) не придется впоследствии называть магазин «известным долгостроем».
Справка. Leroy Merlin – это международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая сеть объединяет более 400 магазинов во всем мире. Каждый гипермаркет Leroy Merlin состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тысяч наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.
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Ожидания подтвердились. В прошлом году мы писали, что в Минске должен появиться первый магазин французского строительного ретейлера Leroy Merlin («Леруа Мерлен»). Его...
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