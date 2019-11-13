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Белорусское консульство в Лихтенштейне возглавит... член княжеского
Источник материала: Партизан
Беларусь открывает почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком князя Альбрехта фон Лихтенштейна бароном Тимоти фон Ландскроном.
Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Швейцарии.
Экзекватура от имени главы правительства и наследного принца Лихтенштейна была вручена барону Тимоти фон Ландскрону 12 ноября в Вадуце. Ранее приказ о его назначении подписал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Барон Тимоти фон Ландскрон - первый член правящей монаршей семьи, который будет представлять интересы Беларуси за рубежом.
Торжественная церемония открытия почетного консульства в Шане запланирована на январь 2020 года.
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Беларусь открывает почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком князя Альбрехта фон Лихтенштейна бароном Тимоти фон Ландскроном.
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