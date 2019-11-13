А всего в парке зарегистрировались 57 компаний. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы администрации парка Игорь Лещенок.





То есть либо начат выпуск продукции, либо оказываются услуги (научно-исследовательские и конструкторские работы).





Объем произведенной продукции пока равен 37 млн рублей. Но в дальнейшем ожидается рост.





Среди продукции есть, например, вентиляционное оборудование. Его поставляют на БелАЭС.





Представитель администрации заверил, что в парк не допускают резидентов, которые могут составить недобросовестную конкуренцию отечественным предприятиям.





Например, в «Великий камень» хотели зайти производители холодильников и стиральных машин. Им отказали.





Также для вхождения в парк необходимо минимум $500 тыс. инвестиций.





Компании, которые уже вошли в парк, заявили об инвестициях более чем на 1 млрд.





Напомним, что «Великий камень» — это особая экономическая зона с рядом льгот. Например, налог на прибыль не платится первые 10 лет. Площадь парка — 112,5 кв. км.