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Упавшее дерево остановило работу "Полимира"
Источник материала: Партизан
Работа трех цехов завода "Полимир" (Витебская обл.) была остановлена из-за аварийного отключения электричества в связи с падением дерева на ЛЭП
13 ноября в 19-15 поступило сообщение о кратковременном аварийном отключении электроэнергии на подстанции "Полоцк-330" в Новополоцке. В результате отключения произошла остановка компрессорного оборудования цехов № 102, 104, 105 на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и приостановлен выпуск этилена и полиэтилена, сообщает МЧС.
Персонал предприятия восстановил технологический процесс цеха №102.
Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 – 20-00 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Причина отключения – падение дерева на ЛЭП 110 кВ.
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Работа трех цехов завода "Полимир" (Витебская обл.) была остановлена из-за аварийного отключения электричества в связи с падением дерева на ЛЭП
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