Серябкина рассказала, как подралась с Темниковой

Источник материала: Tut.by

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о вражде с певицей Еленой Темниковой. По словам исполнительницы, однажды коллега набросилась на нее в лифте, нанося удары по почкам и печени, а потом плюнула, пишет gazeta.ru.

Исполнительница призналась, что лидером «Серебра» на самом деле была она.

— Я стояла сбоку именно по этой причине — Лену знали, Лена была в медийном пространстве, Лена была правда яркая, красивая и знала, как себя вести. У меня не было этих навыков, — сказала певица в YouTube-шоу «Алена, блин!»

По словам Серябкиной, она «эмоционально держала коллектив», из-за чего солистки дружили и держались друг друга. Размышляя над причиной разногласий в группе, знаменитость предположила, что Темникова также претендовала на лидерство в «Серебре».

Певица призналась, что однажды Темникова внезапно набросилась на нее в лифте и начала наносить удары.

— Это было лето. Мы заходим, закрывается дверь, стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Это было как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов условно, — сравнила певица. — Вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить по почкам, по печени больно.

Отвечать на удары Серябкина не хотела, чтобы эту ситуацию нельзя было назвать словом «драка». В ходе интервью она заявила, что считает себя намного сильнее Темниковой и при ее желании этот конфликт мог бы закончиться печально.

Однако долго молчать Серябкина не могла и в ответ на оскорбительный плевок в ее сторону укусила оппонентку.

— Я не отвечала, а потом она плюнула. И это был не тот плевок, который «тьфу на тебя», — вспомнила певица. — Я в ответ прикусила ее за подбородок и дала пощечину.

Она уточнила, что из-за резких движений Темниковой лифт застрял и какое-то время им пришлось находиться вдвоем в замкнутом пространстве. Когда девушек выпустили, Серябкина сразу же позвонила Фадееву и рассказала о драке, на что тот ответил: «Как же вы меня достали!». При этом певица призналась, что не держит обиды, но будет рада извинениям Темниковой перед ней и продюсером.