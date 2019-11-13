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17 ноября на избирательных участках пройдут различные мероприятия

14.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

17 ноября на избирательных участках пройдут различные мероприятия

В этот день запланированы выступления коллективов художественной самодеятельности, конкурсы, демонстрация фильмов, спортивные мероприятия, игровые программы, викторины, выставки рисунков, мастеров декоративно-прикладного творчества, продукции предприятий, фотовыставки, презентации.

Кроме того,  можно будет получить консультации по вопросам социального обслуживания, кредитования, денежных вкладов, страхования, по жилищно-коммунальной сфере. Ответы по соответствующему направлению дадут специалисты социально-педагогической и психологической службы, фельдшеров. Законные представители несовершеннолетних смогут получить информацию по темам семейного воспитания, правовой защиты подрастающего поколения, воспитания детей и разрешения конфликтов.

Придя на избирательный участок, у каждого будет возможность узнать свое давление, показатель уровня глюкозы в крови, пройти тест на ВИЧ.

Кроме того, проведут акции БРСМ, «Белая Русь», Белорусский союз женщин.
Будут работать выставки-продажи кулинарных изделий, дегустации, можно будет оформить подписку на средства массовой информации, приобрести лотерейные билеты.

Инна ВИШЕНКО

 
 
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В этот день запланированы выступления коллективов художественной самодеятельности, конкурсы, демонстрация фильмов, спортивные мероприятия,...
 
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