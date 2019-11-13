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Концерты, розыгрыши, подарки. Чем в Слуцке зазывают избирателей на парламентские выборы

14.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Концерты, розыгрыши, подарки. Чем в Слуцке зазывают избирателей на парламентские выборы

    Фото: МЛЫН.BY

Продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, однако 17 ноября белорусам обещают устроить настоящий праздник. К примеру, в Минске будет организована выездная торговля, а в Слуцке, кроме этого, на избирательных участках города и района планируются концертные программы. И не только.

В честь выборов в Минске 17 ноября на всех столичных избирательных участках организуют выездную торговлю, установят лотки по продаже плодоовощной продукции, и специализированные автомобили по продаже живой рыбы. Запланировано приготовление шашлыков и ухи, продажа непродовольственных товаров отечественного производства. Столичные организации и ремесленники проведут в том числе маркетинговые мероприятия: дегустации, промоакции, презентации, мастер-классы. На каждом избирательном участке будут работать буфеты, минчанам предложат бесплатный чай, пишет Белта.

В Слуцке в день выборов планируется настоящий праздник. Почти каждом из 63-х избирательных участков города и района пройдут концертные программы. Кроме того, организуют выездную торговлю, дегустации продукции местных производств и выставки. Также будут организованы игры для детей, спортивные состязания, мастер-классы, профилактические акции и даже бесплатная консультация юриста.

Например, на участке для голосования №1 в городском Доме культуры разыграют билеты на концерты Национального народного хора Беларуси им. Цитовича, ансамбля «Песняры», спектакль «Пінская шляхта» народного театра им. В. Голубка Слуцкого ГДК. На участке №23 для избирателей, голосующих впервые, подготовили музыкальные поздравления. Здесь же учащиеся Слуцкого государственного медколледжа проведут акцию «Не допусти, предупреди, помощь окажи», а ученики средней школы №2 — мастер-класс по изготовлению фликеров «Стань заметней». Молочный вернисаж «Здоровый микс» на избирательном участке №25 соберет мастер-классы по приготовлению коктейлей, напитков, сывороток, косметических масок на основе молока.

Программа мероприятий заняла целый разворот районной газеты «Слуцкий край».



    Фото: SlutskGorod

И уже сегодня на избирательных участках во время досрочного голосования избирателям дарят подарки. Одной из случчанок, которая впервые пришла на выборы, члены избирательной комиссии вручили подарок — книгу историко-документальной хроники «Память» и поздравительную открытку. Участок для голосования №30 Слуцкого избирательного округа №67 находится в Слуцкой районной центральной библиотеке, всего на участке впервые голосующих — 12 человек, пишет МЛЫН.BY.

А вот на участке для голосования №22, что в Слуцком государственном медицинском колледже, впервые голосующих избирателей более трех сотен. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии Елена Козловская, в основном это студенты колледжа. Для них, кроме поздравительных открыток, приготовили особые подарки: ручки и ежедневники, которые ребятам пригодятся в учёбе.

Концерты, розыгрыши, подарки. Чем в Слуцке зазывают избирателей на парламентские выборы

    Фото: МЛЫН.BY

Skutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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