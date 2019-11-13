Поручение президента по приведению в порядок дорог местного значения: что сделано в Слуцком районе?

Источник материала: Слуцк Город





В 2017 году Александр Лукашенко определил перед дорожными службами Беларуси одну из приоритетных задач: в течение трех-четырех лет местные дороги должны быть приведены в порядок. Конкретные меры в этом направлении определены подпрограммой Государственной программы развития и содержания автодорог на 2017-2020 годы.

О проделанной в районе работе дорожники отчитались в номере газеты «Слуцкий край» от 14 ноября.

Ремонтом местной сети дорог на Случчине занимается ДРСУ №125 КУП «Минскоблсельстрой». Как сообщили в организации, в 2013-2019 годах отремонтировано свыше 166 км дорог местного назначения из 760 км, находящихся на обслуживании этой организации в Слуцком районе. Большая часть работ выполнена по поручению главы государства именно в период с 2017 по 2019 год — 117,8 км.

В нынешнем году провели текущий ремонт с укладкой асфальтобетона на участках дорог Городище - Гольчичи - Жилин Брод, Селище - Октябрь - Сологощ, Мусичи - Браново - Серяги, подъезд к д. Маглыши от автодороги Р23, Слуцк - Кирово - Великий Быков - Малый Быков - Погост-2, Копыль - Ленино - Селище, Слуцк - Погост, Ячево - Дальние Бондари.

Всего в этом году текущий ремонт новым асфальтом выполнен более, чем на 38 км дорог.

Определённые работы по ремонту дорог проведены и в городской черте, отмечает издание. Как сообщили в КУП «Слуцкое ЖКХ», за 10 месяцев этого года силами ЖКХ выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия в городе на площади 550,3 кв. м.

Ямочный ремонт улиц города эмульсионно-минеральными смесями («Тайфуном» - прим. SG) силами ДРСУ №125 выполнен на общей площади 2 455 кв. м.

Для сравнения: стандартная площадь футбольного поля по регламенту ФИФА для для международных матчей составляет 7140 кв. м.

Кроме этого, проведён ремонт участков тротуара, ремонтное профилирование некоторых улиц города с песчано-гравийным покрытием, начаты работы по устройству

тротуара на улице Советской, проведен ремонт песчано-гравийного покрытия на улице Островского, выполнен ямочный ремонт дворовых территорий на площади 2,4 тысяч кв. м.

При этом работы по ремонту дорог и благоустройству территорий города продолжаются.



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