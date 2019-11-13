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«Во весь голос»: конкурсанты из Беларуси настроились на победу

14.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последние приготовления идут перед стартом музыкального конкурса на телеканале «МИР 24». Самые талантливые и амбициозные исполнители сразятся за главный приз проекта «Во весь голос». Кто в этом году представит Беларусь, узнал корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.

Откуда они прилетели, знают все. Песни на родном языке конкурсанты из Беларуси начали напевать, как только спустились с трапа самолета. В вокалистах из других команд ребята видят сильных соперников. Впрочем, в себе тоже не сомневаются. К конкурсу на главной детской сцене Евразии готовились не один месяц. «Заниматься я начала в начале лета. Очень упорно. Когда приезжал наставник, каждый день по два – три часа репетировали», – рассказала участница команды Беларуси  Елизавета Кочарик.

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Роль наставника белорусской команды в очередной раз на себя взял Петр Елфимов. Он неоднократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, в том числе обладатель Гран-при «Славянского базара» в Витебске в 2004 году. «Такой формат мне очень нравится. И самим конкурсантам тоже нравится. Интересно, необычно. И все наставники классные», – отметил Елфимов.

В прошлом году участники под белорусским флагом исполняли рэп на песню Ирины Дубцовой. В этом сезоне команда выступит с хитами Валерия Сюткина. На пьедестале победителей в минувшие два сезона команда из Беларуси не стояла еще ни разу. Однако в этом году на шоу «Во весь голос» ребята уверены: они покажут все, на что способны белорусские голоса. Не пропустите начало нового сезона музыкального шоу «Во весь голос». Он стартует на телеканале «МИР 24» уже в пятницу в полночь, сразу после выпуска новостей.



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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новый сезон музыкального шоу «Во весь голос» стартует уже в пятницу.
 
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