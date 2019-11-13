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Акция БРСМ: наушники в подарок

14.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Центральный регион присоединился к проведению конкурса-селфи среди молодых избирателей, предложенного Минским городским комитетом БРСМ.

Приглашаем избирателей поучаствовать в селфи-конкурсе #МолодежьГолосует, который стартует сегодня в социальной сети Instagram (@brsmok).

Акция БРСМ: наушники в подарок

Мы предлагаем молодым людям сделать селфи на избирательном участке в дни досрочного голосования или 17 ноября, опубликовать снимок в личном аккаунте Instagram, сопроводив фотографию хештегами: #яголосую #МыВместе #МыИдём и отметить в публикации наш официальный аккаунт — @brsmok. Таким образом пользователь становится участником конкурса.

Завершится селфи-марафон в воскресенье, в 20.00, а итоги подведем 18 ноября в 17.00.

Результаты будут опубликованы в группе Минской областной организации БРСМ в социальной сети ВКонтакте и Instagram. Обладателей пяти самых креативных снимков наградят памятными сувенирами, а победителя — беспроводными наушниками.


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Центральный регион присоединился к проведению конкурса-селфи среди молодых избирателей, предложенного Минским городским комитетом БРСМ. Приглашаем избирателей...
 
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