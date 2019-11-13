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Единый день скидок объявлен в Минской области в день выборов, 17 ноября

14.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В день выборов в Палату представителей, 17 ноября, на избирательных участках и  в близости от них развернут свою работу более 1150 объектов торговли и общественного питания. Об этом рассказала Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома.
В этот день режим работы торговых объектов будет продлен, они будут открыты для покупателей с 9 до 20 часов вечера.
В райцентрах и крупных населенных пунктах, недалеко от многочисленных избирательных участков, в этот день развернутся мини-ярмарки. На них посетители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию перерабатывающих предприятий, мясомолочной отрасли, комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, рыбхозов и других организаций торговли и общественного  питания.
В организации торгового обслуживания на избирательных участках будут задействованы субъекты хозяйствования различных форм собственности, в том числе 16 крупнейших торговых сетей республиканского значения, 26 крупных промышленных предприятий Минской области, более 150 субъектов торговли и общественного питания, также ремесленники и индивидуальные предприниматели.
На крупных избирательных участках будет организовано 65 выставок-продаж кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Свои изыски представят мастера-повара, мастера-кондитеры, а также хлебозаводы.
Организациями мясомолочной отрасли и птицепереработки запланировано проведение 73 дегустаций различных видов продукции.
Как сообщила Татьяна Шевцова, по Минской области 17 ноября будет  объявлен единый день скидок. Покупателей ожидают скидки на продукцию от 10 до 30 процентов, на непродовольственные товары – до 20 процентов.
На кулинарную продукцию организаций общественного питания наценка будет снижена от 50 до 70 процентов.
Кроме того, будет организован розыгрыш беспроигрышных лотерей. Для детворы развернутся веселые аттракционы. Посетителей постараются удивить и фотозонами. Ожидается проведение различных промоакций.
– Это делается для того, чтобы жителям Минской области было комфортно, придя на избирательный участок и проголосовать, и приобрести товары по сниженным ценам, – рассказала Татьяна Шевцова. – Так, например, скидки будут предоставлять такие известные марки, как «Красный пищевик», «Коммунарка», «Слодыч», Борисовский, Слуцкий, Минский мясокомбинаты, агрокомбинат «Дзержинский», «Смолевичибройлер», молокоперерабатывающие предприятия «ЗдравушкаМилк», Слуцкий сыродельный комбинат, Минский молочный завод и другие производители.
Наталья Суйкова, начальник управления бытового обслуживания населения Минской области, рассказала, что в день выборов свои услуги со скидкой будут оказывать и районные комбинаты бытового обслуживания.
Они представят продукцию собственного производства – швейные и трикотажные изделия, постельное и столовое белье, подушки, одеяло, пледы, верхнюю одежду и сувенирную продукцию. Это все можно будет приобрести со скидками. Важно, что покупателям представят и новые модели столового белья, верхней одежды. Будут организованы показы, демонстрации. К примеру, модели Пуховичского РКБО уже готовы к дефиле.  Они продемонстрируют красивые куртки, безрукавки из стеганого полотна.
А еще среди сюрпризов – скидка от 10 до 30 процентов на парикмахерские услуги. В день выборов, 17 ноября, их предоставят все РКБО. Рабочие места постараются организовать в непосредственной близости от избирательных участков, насколько это позволят санитарно-гигиенические условия. Также постричься со скидкой можно будет и в стационарных парикмахерских.


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