Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе

Источник материала: Ежедневник





Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время.

Уже в эти выходные кто-то их жителей Беларуси может стать евромиллионером, на кону 114 миллиона евро и 90 миллионов евро в эту пятницу

Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот - €90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

Но это еще не все – популярная межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает €104 миллиона сегодня вечером.

Не все жители Беларуси готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.

Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервису Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Тиражи лотереи Евроджекпот проходят каждую пятницу, а шансы на выигрыш в эту лотерею во много раз превосходят вероятность выигрыша в большинство мировых лотерей!

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах лотереи Евроджекпот из Беларуси так же просто, как если бы вы находились в Европе.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера (1-10).

Дополнительные номера лотереи позволят игрокам выиграть дополнительные призы и необходимы для завершения выбора номеров для розыгрыша джекпота.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.





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