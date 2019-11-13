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Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе
14.11.2019 16:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время.
Уже в эти выходные кто-то их жителей Беларуси может стать евромиллионером, на кону
Популярная европейская лотерея
Но это еще не все – популярная межнациональная европейская лотерея
Не все жители Беларуси готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.
Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервису Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.
Тиражи лотереи Евроджекпот проходят каждую пятницу, а шансы на выигрыш в эту лотерею во много раз превосходят вероятность выигрыша в большинство мировых лотерей!
Как играть в европейскую лотерею онлайн?
Участвовать в тиражах лотереи Евроджекпот из Беларуси так же просто, как если бы вы находились в Европе.
Все, что нужно для этого сделать –
Дополнительные номера лотереи позволят игрокам выиграть дополнительные призы и необходимы для завершения выбора номеров для розыгрыша джекпота.
Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен
Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.
Чтобы сыграть в эти удивительные лотереи и получить шанс выиграть джекпоты знаменитых европейских лотерей, приобретайте билеты лотерей
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Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время.
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