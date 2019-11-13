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Самое сильное наводнение в Венеции за 50 лет. Мэр города винит изменение климата

14.11.2019 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самое сильное наводнение в Венеции за 50 лет. Мэр города винит изменение климата

фото: bbc.com

Венеция почти полностью затоплена вследствие того, что уровень воды в Венецианской лагуне поднялся на 1,87 метра. Это связано с сильными продолжительными дождями.

С 1923 года, когда начались систематические наблюдения за уровнем воды в этом районе, ситуация была хуже лишь однажды - в 1966 году вода поднялась почти на 1,94 м, пишет bbc.com.

Жители города и туристы ходят по улицам в высоких резиновых сапогах. Некоторые туристические достопримечательности сильно затоплены и закрыты для посещений.

Площадь Святого Марка - главная туристическая достопримечательность города - одна из самых низко расположенных частей города, здесь уровень воды ощутимо выше, чем в других районах.

А собор Святого Марка, согласно многовековым наблюдениям, оказался затопленным в шестой раз за 1200 лет. При этом четыре таких случая пришлись на последние 20 лет, говорит член исполнительного совета собора Пьерпаоло Кампострини.

Два человека погибли на острове Пеллистрина, расположенном на узкой полоске суши между Венецианской лагуной и Адриатическим морем. Одного из них убило током в собственном доме, второй был найден мертвым в другом месте.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что готов объявить в городе чрезвычайное положение. По его мнению, это наводнение оставит на городе неизгладимый отпечаток во всех смыслах.

"Ситуация драматическая, мы просим правительство помочь нам. Мы заплатим высокую цену. Все это последствия изменений климата", - написал мэр в "Твиттере".

Работа над проектом по строительству защитных барьеров началась в городе еще в 2003 году, но его реализация мало продвинулась из-за роста цен и коррупционных скандалов.

В течение нескольких дней в районе Венеции шли проливные дожди. В минувший вторник ситуация осложнилась из-за высокого прилива - к вечеру 12 ноября затопило центр Венеции, уровень воды достиг 127 см и продолжал повышаться.

 
 
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Венеция почти полностью затоплена вследствие того, что уровень воды в Венецианской лагуне поднялся на 1,87 метра. Это связано с сильными продолжительными дождями.
 
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