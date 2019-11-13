Об уплате имущественных платежей

Источник материала: Асiповiцкi край

Инспекция МНС по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны до 15 ноября уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю.

Уплата налогов может производиться любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами через банк, оператора почтовой связи, в поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе, в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, инфокиоск.

За неуплату или неполную уплату налагается штраф в соответствии со ст. 13.6 КоАП Республики Беларусь. Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.