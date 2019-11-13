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Она победила рак и выиграла Олимпиаду. А после ухода из биатлона кайфует от охоты на куропаток

14.11.2019 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежской приме биатлона Туре Бергер сейчас 38. Она провела уникальную карьеру, став первой женщиной-биатлонисткой, собравшей коллекцию из всех возможных глобусов по ходу одного сезона. Именно Тура принесла Норвегии первое олимпийское золото в женском биатлоне. Причем сделала это, несмотря на страшный диагноз — рак кожи, который ей поставили за год до Игр в Ванкувере.

SPORT.TUT.BY вспоминает историю одной из лучших биатлонисток этого столетия и рассказывает, чем Бергер занимается «на пенсии».


Фото: Вегар Гротт / NTB scanpix

Первое золото

Тура Бергер дебютировала в Кубке мира в сезоне 2001/2002. В 2006-м норвежка взяла первую медаль на мировом первенстве, а в 2010-м уверенно выиграла олимпийскую индивидуалку в Ванкувере.

С единственным промахом на последнем рубеже Бергер привезла 20 секунд серебряному призеру Елене Хрусталевой, отстрелявшей 20 из 20, и почти 30 секунд «бронзовой» Дарье Домрачевой, у которой в пассиве также была одна штрафная минута.

— Я бегала от телевизора к компьютеру, где на официальном сайте следила за текущими результатами. К нам пришли соседи, и мы вместе ждали церемонии награждения, которую показывали уже за полночь, — делилась эмоциями после золотого финиша мама Туры.

Страшный диагноз


Фото: Антонио Бат, EPA / NTB Scanpix

Только в 2012 году в интервью норвежскому телевидению Бергер призналась, что выступала на Олимпиаде после перенесенной операции. Чуть меньше, чем за год до Игр в Ванкувере ей поставили диагноз меланома — рак кожи.

— Когда вам всего лишь немногим за двадцать, кажется, что жизнь будет продолжаться вечно. И подобные известия о смертельной болезни заставляют сильно встряхнуться, — откровенничала Тура.

Благодаря тому, что медики диагностировали заболевание на ранней стадии, операцию провели своевременно и успешно. Волевая Бергер не стала делать паузу в карьере и продолжила тренироваться, параллельно проходя реабилитацию. Позже она скажет: в жизни появилась победа, по значимости превосходящая все биатлонные.

Лучшие годы

Впереди норвежку ждал лучший сезон в карьере. В 2012/2013-м Бергер коллекционировала награду за наградой и устанавливала рекорды в женском биатлоне: она выиграла по медали в каждой гонке чемпионата мира 2013-го и собрала все малые глобусы, а также Большой хрустальный трофей по итогам биатлонного года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tora Berger (@bergertora) 18 Дек 2017 в 3:04 PST

Дарья Домрачева называла Туру своей любимой соперницей и восхищалась ее отношением к делу. На своей последней Олимпиаде в Сочи норвежка собрала очередной медальный урожай — золото в миксте, серебро в преследовании и бронзу в женской эстафете.

Это стало красивой точкой в ее драматичной карьере. В 2014-м Бергер ушла из спорта. На тот момент ей было 33 года.

Свадьба с другом юности

Еще в 2010 году Тура вышла замуж за своего друга юности Тронда Твелдаля. Они познакомились в лыжной гимназии норвежского города Мерокер, откуда вышел в том числе и Петер Нортуг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tora Berger (@bergertora) 11 Июн 2014 в 2:45 PDT

Бергер выбрала биатлонный профиль, а Тронд остался в общеобразовательном. В итоге она стала профессиональной спортсменкой, а Тронд обзавелся хобби на долгие годы — охотой на птиц. Кстати, по сей день в домашнем холодильнике норвежской четы полно куропаток и глухарей (в свободные часы Бергер и сама с удовольствием отправляется за добычей).

Сейчас муж олимпийской чемпионки работает управляющим парком развлечений Rypetoppen в Северном Тронделаге.

Жизнь без биатлона

После ухода из большого спорта Тура решила насладиться свободой и признавалась, что это удивительное ощущение — проводить свободное время так, как тебе хочется.


Источник:instagram.com/world_of_biathlon

— Прежде я не могла расслабляться. Была обязанность сказать «нет» семейным традициям. Дни рождения, воскресные обеды, кофе в компании… Я должна была всегда работать. Теперь я чувствую, что меня хватает на все. Для спортсмена свободный день означает, что можно спать и отдыхать. Сейчас для меня свободный день означает иметь возможность делать все, что я хочу, не думая о последствиях, — радовалась Бергер.

Она осела в маленьком норвежском городке Мерокер с населением 2500 человек.

— Не понимаю, как люди могут жить в больших городах, где каждый день приходится стоять в пробках, добираясь на работу и с работы, — удивлялась чемпионка.

Первые месяцы после ухода из спорта Бергер соглашалась на любые авантюры. Например, кайтинг на Лофотенских островах. Почему нет?

— Мы сели в машину — мой муж, собаки и я — и поехали к побережью Хельгеланн. Месяц жили в хижине, плавали на байдарке, рыбачили и охотились.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tora Berger (@bergertora) 11 Июл 2017 в 4:09 PDT

Тура Бергер признавалась: за карьеру она заработала столько, что могла бы безбедно жить долгие годы. Но вариант ничегонеделания оказался не для норвежки.

Вскоре она устроилась на ставку руководителем биатлонного проекта «Напряжение в прицеле» — колесила по Норвегии и агитировала детей заниматься биатлоном. Позже приняла предложение федерации и пробовала тренировать юниоров.

Материнство, вязание и охота на куропаток

В 2015 году у Туры и Тронда родился первенец.

— Когда мы с сыном вернулись домой, я подумала: «Боже мой, что я наделала». Потребовался год для того, чтобы жизнь снова стала нормальной. Нет-нет, все было отлично, но я не чувствовала, что контролирую полностью свою жизнь, — описывала новые ощущения материнства Бергер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tora Berger (@bergertora) 24 Окт 2015 в 4:29 PDT

Параллельно с воспитанием сына она продолжила совершенствоваться в давнем хобби — вязании — и даже выпустила книгу с описанием моделей изделий для взрослых, детей и собак. Плюс Бергер стала совладелицей интернет-магазина с пряжей и завела блог.

В 2018 году Тура родила второго сына — Миккеля. Когда ребенку не исполнилось еще и полгода, Бергер поступила в университет Nord в Левангере, чтобы стать профессиональным педагогом.

— Тренеру приходиться много разъезжать, а это очень трудно, когда у тебя маленькие дети. Конечно, кое-кто обязательно скажет: «Но у детей есть отец». Однако я хочу быть со своими детьми, я сама хочу их растить. Для меня хороша нормальная жизнь. Поэтому я хочу быть учителем, — пояснила норвежка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tora Berger (@bergertora) 30 Июн 2016 в 12:52 PDT

Двукратная чемпионка Олимпиады уверяет, что не успевает скучать «на пенсии»:

— У нас две охотничьих собаки, английские сеттеры Тарзан и Байяш. Я немного охочусь, в основном на куропаток. Иногда и на оленя хожу, но это занимает много времени. Кроме того, мы часто ходим на рыбалку — и зимой, и летом. Очень весело, когда ты вытаскиваешь большую рыбину. Мой муж — заядлый рыболов, поэтому мы знаем хорошие места.

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SPORT.TUT.BY вспоминает историю одной из лучших биатлонисток этого столетия и рассказывает, чем Тура Бергер занимается «на пенсии».
 
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