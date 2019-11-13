Почему не удается похудеть и как с этим справиться

Источник материала: Tut.by

Что же больше влияет на вес: разница съеденных и потраченных калорий или же важнее гормоны? « Зожник » перевел текст Джона Берарди, одного из основателей precisionnutrition.com : эксперт объясняет все на пальцах, раскладывает по полочкам и ставит точку.



Фото: pixabay.com

Когда речь заходит об изменении фигуры, нет более спорной темы, чем концепция энергетического баланса — или ПЭРЭ (Поступление Энергии, Расход Энергии). Одни утверждают, что «есть меньше, двигаться больше» — это главный и единственный способ регулировать вес. Другие говорят, что это слишком большое упрощение, важнее гормональные особенности и диеты с «метаболическим преимуществом».

Что такое ПЭРЭ?

Это простой способ сказать:

— Когда вы потребляете больше энергии, чем сжигаете, то набираете вес.

— Когда вы потребляете меньше энергии, чем сжигаете, то теряете вес.

Это базовая концепция в регулировании массы тела, максимально близкая к научному факту.

Откуда же столько разногласий? Из крайностей.

На одном полюсе группа, воспринимающая ПЭРЭ слишком буквально. Если никак не худеешь, причина очевидна: либо ешь слишком много калорий, либо недостаточно двигаешься, либо и то и другое. Ешь меньше и двигайся больше.

На другом — те, кто считают идею ПЭРЭ ущербной (или вообще мифом). Она не учитывает гормональный дисбаланс, инсулинорезистентность, поликистоз яичников и другие проблемы со здоровьем, влияющие на обмен веществ. Они часто утверждают, что определенные диеты и продукты обеспечивают «метаболическое преимущество», помогая вам сбросить кило без подсчета калорий.

Ни одна из этих точек зрения не является абсолютно ошибочной. Как и абсолютно правильной.

Экстремистские взгляды никого — будь вы профессионал фитнеса или домашний диетчик — до добра не доведут, лишая возможности увидеть всю картину целиком. Разберем самые распространенные заблуждения.

ПЭРЭ — это не просто еда и тренировки

Некоторые люди сводят ПЭРЭ к учету калорий, полученных из пищи и потраченных на тренировках и в бытовой активности. В действительности за простой формой ПЭРЭ скрывается крайне сложное (и великолепно проработанное природой) уравнение энергетического баланса.

Уравнение энергетического баланса (и, соответственно, ПЭРЭ) включает в себя все сложные внутренние процессы организма, а также внешние факторы, которые в конечном итоге влияют на «поступление энергии» и «расход энергии»:



Это далеко не все, а лишь базовые факторы. Следует понимать, что на каждый из перечисленных могут влиять: другие факторы, гормоны (лептин, тироидный), сон, стресс, расстройства здоровья, принимаемые лекарств и т.д. Все это не отменяет ПЭРЭ, но может менять количество калорий, которые мы усваиваем и сжигаем (что определяет набор или потерю веса).

Посчитать калории для ПЭРЭ не так уж просто

Многие люди используют калькуляторы калорий для оценки своих энергетических потребностей и приблизительного количества съеденных калорий. Но порой не приходят к успеху и начинают думать, что с ПЭРЭ (или с ними самими) что-то пошло не так.

Ключевые слова тут «оценки» и «приблизительного». Ведь эти расчеты вовсе не так точны, как хотелось бы.

Начнем с того, что расчеты основаны на средних показателях, и могут давать погрешность до 20−30% для молодых и здоровых людей. И еще больше — для людей в возрасте, с различными заболеваниями или с ожирением. (Поэтому, если показатели калькулятора калорий для вас не работают — просто скорректируйте и найдите свою «цифру» — норму калорий, близкую именно к вам — прим. Зожника).

И это пока про «расход энергии». С «поступлением» дела не лучше. Например, FDA допускает погрешность в 20% при указании калоража на упаковках, меню общепита может приврать на 100−300 ккал по оценке калорийности блюд.

И даже если бы вы смогли точно взвесить и измерить каждую крошечку, то все равно бы не получили точное количество «поступающей энергии». Тут опять играют роль разные факторы:

Мы усваиваем не все калории, которые поедаем . Уровень впитывания варьируется в зависимости от типа продукта. Например, получаем больше, чем считается, калорий из продуктов с высоким содержанием клетчатки, и меньше, чем считается, из орехов и семян.

. Уровень впитывания варьируется в зависимости от типа продукта. Например, получаем больше, чем считается, калорий из продуктов с высоким содержанием клетчатки, и меньше, чем считается, из орехов и семян. Степень усвоения каждого конкретного индивидуума определяется его набором бактерий в кишечнике .

. Приготовление, смешивание или измельчение пищи обычно позволяет усвоить больше калорий, чем указано на этикетке.

Опять же, разумеется, все это не отменяет ПЭРЭ, но показывает, что наши инструменты учета далеко не идеальны.

Чтобы быть предельно ясным: калькулятор калорий может быть очень полезным, но важно понимать его недостатки. Когда делаете расчет — это грубая прикидка, от которой можно отталкиваться, но вовсе не абсолютная истина.

Калории для ПЭРЭ можно и не считать

В Precision Nutrition мы иногда используем подсчет калорий, чтобы научить клиента представлять объемы потребляемой пищи. А иногда можем показать на пальцах.

Среднему человеку Precision Nutrition рекомендует съедать 6 порций овощей, объемом с собственный кулак.

Или обращаемся к интуитивному подходу.

В любом случае — определяем ли мы конкретное число калорий или нет — регулируется количество «поступающей энергии», прямо или косвенно. Короче: ПЭРЭ работает и без калькулятора.

ПЭРЭ сложнее, чем кажется

Суть ПЭРЭ не обойти: если вы не теряете вес, нужно либо уменьшить количество «поступающей энергии», либо увеличить «расход». Но, как вы уже могли заметить, все это несколько сложнее, чем привычное «меньше ешь, больше двигайся».

Возможно, вам также понадобится:

Наладить качественный сон , чтобы улучшить восстановление, обмен веществ и регуляцию гормонов голода.

, чтобы улучшить восстановление, обмен веществ и регуляцию гормонов голода. Обратиться к методикам снижения стресса — медитация, глубокое дыхание, прогулки на природе).

— медитация, глубокое дыхание, прогулки на природе). Повысить объем нетренировочной активности , например, парковать машину дальше, больше ходить пешком, пользоваться лестницей вместо лифта, чередовать сидячую и стоячую работу.

, например, парковать машину дальше, больше ходить пешком, пользоваться лестницей вместо лифта, чередовать сидячую и стоячую работу. Заменить высокоинтенсивные тренировки более спокойными , чтобы улучшить восстановление и снизить общий стресс.

, чтобы улучшить восстановление и снизить общий стресс. Сосредоточиться на качестве продуктов вместо количества .

. Оперировать макронутриентным составом, например, есть больше белка и клетчатки ; прибавлять углеводы, урезая жиры, или наоборот.

; прибавлять углеводы, урезая жиры, или наоборот. Поэкспериментировать с частотой и временем приемов пищи , ориентируясь на личные предпочтения и удобство.

, ориентируясь на личные предпочтения и удобство. Некоторое время вести дневник питания : убедитесь, что вы действительно съедаете столько, сколько думаете (хотя бы приблизительно).

: убедитесь, что вы действительно съедаете столько, сколько думаете (хотя бы приблизительно). Проконсультироваться со своим терапевтом и иными специалистами, если предпринимаемые меры никак не помогают.

Иногда решение на поверхности, а иногда нужно поломать голову, чтобы найти подходящий прием. ПЭРЭ работает, если вы готовы рассмотреть все факторы. Не хотите?

Тогда вот 5 примеров, когда вам кажется, что ПЭРЭ не работает. Если разберетесь в каждом, то увидите, что принципы ПЭРЭ неизменны.

Дилемма 1: «Всегда питаюсь одинаково, но внезапно начала набирать вес»

Догадаетесь, в чем дело? Чаще всего «поступающая энергия» и/или «расходуемая» изменилась, но так, что самим не удалось заметить.

Например:

Порции стали чуть больше из-за настроения, голода или стресса,

Увеличилось количество усваиваемых калорий — из-за нового лекарства, расстройства здоровья или после того, как пересидели на диетах.

Физиологические изменения могли привести к меньшему расходу калорий на тренировке и в покое.

Хронические боли могли привести к значительному снижению нетренировочной активности.

Ухудшение сна повлияло на обмен веществ и количество пожираемого.

ПЭРЭ по-прежнему в силе, просто вы не отследили, как именно начали больше есть и/или меньше тратить.

Дилемма 2: «Проклятые гормоны разрушили метаболизм! Толстею и толстею! Спасите-помогите!»

Конечно, во всех «полных» бедах хочется винить гормоны. И, конечно, гормоны всегда вовлечены в энергетический баланс. Но есть нюанс: они не могут работать вне его.

Иными словами, люди не набирают вес из «гормонов», они набирают вес все равно из-за профицита калорий, который мог получиться из-за гормонов.

Например, при менопаузе или проблемах с щитовидкой снижаются уровни трийодтиронина (T3) и тироксина (T4), и вы набираете вес. Но это вовсе не отменяет ПЭРЭ: гормоны просто повлияли на «расход энергии». Обмен веществ ухудшился, и вы меньше тратите.

Если вы будете во всем обвинять гормоны, то можете покатиться по неправильной дорожке, например, потратить кучу денег на ненужные добавки или сесть на суперстрогую диету, которая в перспективе все ухудшит.

Если же понимаете энергетические принципы, то, учтя гормональные изменения, можете подстраивать под них все остальное: питание, движение, образ жизни и нужные лекарства (назначаемые врачом).

Исследования показывают, что у людей с мягкой (10−15% населения) или средней формой гипотиреоза (2−3%) метаболизм может снижаться на 140−360 ккал в день. Этого достаточно, чтобы начать набирать вес (или испытать затруднения с похудением).

У женщин, страдающих от поликистоза яичников (около 5−10%) или проходящих менопаузу, гормональные изменения также могут влиять на энергетический баланс.

Так что, применяя ПЭРЭ, не забывайте навещать врача и следить за здоровьем.

Дилемма 3: «Ем только тыщу ккал, но никак не худею!»

Обычно у таких пациентов полное отчаяние: обмен веществ не работает, родное тело не работает, ПЭРЭ не работает. Иначе как это объяснить? А у нас на это пара ответов.

Причина 1: Люди едят больше, чем им кажется.

Или неосознанно переедают, или считают неверно. Например: недооценивают размер порций (берут ложку арахисового масла с большооой горкой, добавляя целых 90 ккал)

Пробуют или доедают за детьми очень калорийные продукты (остаток мороженого или пиццы — плюс 100 ккал).

Не записывают что-то сразу в дневник (например, выпитый на ходу калорийный напиток), а потом забывают.

«Забывают» посчитать угощение, признаваться в поедании которого стыдновато

Думаете, это ерунда? А вот в солидном исследовании обнаружили, что люди в своих прикидках могут недосчитывать до 1000 ккал в день.

Причина 2: Разгуливаются на выходных.

Пережив напряженные будни, народ в пятницу вечером прям с цепи срывается (это, конечно, не про вас, а про каких-то других людей). Вот, допустим, какой-то человек строго ест по 1500 ккал (в будни), держа дефицит в 500. Приближается уикенд… и:



Фото: @zozhnik_ru

Пивко вечером пятницы, а потом и пицца, XL-обед после тренировки в субботу, поздний завтрак в воскресенье. В итоге выходное переедание добавляет 4000 лишних ккал, и никакого дефицита (среднего по неделе) уже не наблюдается.

Дилемма 4: «Ем сколько угодно и худею, вот это диета!»

Наверное, главная причина отрицания ПЭРЭ. Например, ваш знакомый переключился с переработанных продуктов на натуральные и обнаружил, что ест до отвала, а килограммы слетают. Тогда он, конечно, уверует в силу природы. И да, природа крута, но ПЭРЭ никуда не исчезает.

Если есть больше овощей (энергетически не очень плотных, низкокалорийных), то вполне можно, насыщаясь, оставаться на дефиците. Особенно в том случае, когда слез с «переработанной» диеты, состоящей из крайне калорийного фастфуда.

Или другой пример — кето. Там тоже говорят, что «можно есть сколько угодно», и вовсе не овощей, а мяса, сыра, яиц и т.п. Сложно назвать их низкокалорийными, да и с клетчаткой не очень. Но килограммы тоже уходят, и «кетчики» уверяют, что это особая диета, отличающаяся от других «метаболическим преимуществом».

А в действительности происходит вот что:

Жир и протеин отлично насыщают и снижают аппетит,

Строгие ограничения исключают кучу переработанных углеводов (паста, чипсы, печеньки и пр.)

Ограниченный выбор снижает и привлекательность разрешенной пищи. Объелись своей колбасой и больше видеть не хочется.

Большинство полнящих жидкостей (газировки, соки и т.д.) тоже под запретом.

Кетоны в крови тоже подавляют аппетит.

В итоге люди просто едят меньше (уменьшая «поставляемую энергию»).

Тут вы можете спросить: но если кето или веганство работает, то кому какое дело до ПЭРЭ? Ответ: ПЭРЭ работает для всех, а кето или веганство — нет.

Все ваши друзья могут успешно худеть на очередной «лучшей диете», а вам лично она не подходит по какой угодно причине — вкусовые пристрастия, образ жизни, уровень активности, гормоны и т.д. и т.п. И это норма!

Вы можете добиться успеха на своем любимом рационе, развивая здоровые привычки (положительно влияющие на ПЭРЭ):

Наедайтесь примерно на 80%,

Дольше и осознаннее жуйте еду,

Выбирайте наименее обработанные продукты (нет колбасе и сосискам!)

Добивайтесь максимального качества сна,

Учитесь снимать стресс и расслабляться.

Дилемма 5: «Хочу набрать, ем до отказа, вес не растет»

Трудности с регулированием веса касаются не только похудения, некоторые люди никак не могут набрать желанные килограммы. И опять можно подумать, что уж тут-то ПЭРЭ не поможет. Но и этому находится объяснение, даже пара.

Люди обычно запоминают крайности. Сегодня такой клиент осиливает 6 приемов пищи до отказа, а завтра — лишь 1−2 перекуса, так как еще не может отойти от вчерашнего. Но запомнит именно первый день обжорства.

ПЭРЭ неизменно работает, такие люди просто не могут стабилизировать «поступление энергии». Решение: вместо резких скачков (3000 ккал сегодня, 1500 ккал завтра) нацельтесь на суточный калораж чуть больше того, который можете соблюдать, и прибавляйте постепенно.

Вслед за повышением калоража может увеличиваться и активность. Когда переполняет энергия (от профицита), начинаешь и больше двигаться: бегать по кабинету, говоря по телефону, или добавлять подходы в зале.

Это, как заметили наши тренеры, очень часто происходит с «хардгейнерами».

Решение: отслеживайте активность. Если замечаете, что она повышается, то и добавьте еще «поступающей энергии». При отсутствии аппетита применяйте тяжелую артиллерию — растительные масла, животные жиры и другие калорийные продукты.

3 способа переиграть систему

Когда осознаете и примете неизбежность ПЭРЭ, можете столкнуться с одним из самых сложных препятствий. А именно — «Но я не могу есть меньше, чем сейчас!» Обычно люди из-за этого бросают безуспешные попытки похудеть. Или продолжают искать свою волшебную диету. Вот 3 приема создать и удержать дефицит калорий (даже если вам казалось, что никогда не получится). Выберите свой.

1. Больше белка и клетчатки

Клетчатка помогает больше наедаться меньшим числом калорий, а белок — дольше пробыть сытым между приемами пищи. Этот прием проверен и практикой, и исследованиями, но вот что удивительно: большинство людей, тщетно старающихся сбросить вес, по-прежнему недобирают белка и клетчатки. И знаете что? Они не виноваты.

Просто большинству постоянно говорят о том, что на диете надо урезать, уменьшать, убавлять. Учат только выкидывать «вредные» продукты и калории, чтоб остались «полезные».

Попробуйте обратный подход: добавлять. Если вы сосредоточитесь на увеличении объемов белка (особенно нежирного) и клетчатки (особенно из овощей), то внезапно начнете насыщаться на диете. А также потеряете интерес ко всей ультрапереработанной дряни (в ней обычно мало белка и клетчатки). В итоге будете есть меньше калорий без особых усилий.

Начните с простых шагов: добавьте еще одну порцию белка (курица, рыба, тофу) размером с ладонь в один прием пищи.

Так же и клетчаткой: дополнительное яблоко утром, салат в обед или овощи на пару вечером. Через две недели — еще по одной порции белка и клетчатки. Сменив подход с урезания на добавление, вы избавитесь и от тревог-разочарований, что поможет спокойнее соблюдать диету. Вместо ужасающей мысли «придется отказаться от вечернего бокала вина и шоколадок» скажите себе: «Эй, можно же съесть больше вкусной и полезной пищи!»

2. Расслабьтесь

Представьте, что вы на курорте. Проспали и пропустили завтрак. Будете ли расстраиваться? Нет, конечно: вы отлично проводите время, и обед близко. И все же получите дефицит на несколько сотен ккал. Как видите, в приятных условиях это совсем не тяжко.

А если то же самое произойдет в рабочие будни (когда вы сели на диету, чтобы подготовиться к отпуску)? Явно подумаете: «Пропущен главный прием пищи, теперь весь день страдать от голода!» Утро хуже обычного, стресса больше обычного, считаете минуты до обеда, все плохо.

Заметьте, дефицит в обоих случаях одинаков, но воспринимается абсолютно по-разному.

А могли бы вы поменять настрой, чтобы во втором случае вести себя так, как в первом? Я вовсе не имею в виду, что надо пропускать завтраки перед началом трудового дня; но можно немного расслабиться и воспринимать пропущенный прием пищи не как лишения и тяготы диетической жизни, а как свой осознанный выбор, который ведет к улучшению. Тогда дефицит калорий окажется не таким уж и страшным.

3. Добавляйте активность вместо уменьшения калоража

Если вы предпочитаете не «меньше есть», а «больше двигаться», то вот ваш вариант. Допустим, вам нужно держать дефицит в 500 ккал. Это можно сделать, например, так:

Поступление энергии: 2000 ккал / Расход энергии: 2500 ккал / Дефицит: 500 ккал.

Или же так: Поступление энергии: 3000 ккал / Расход энергии: 3500 ккал / Дефицит: 500 ккал.

В обоих случаях вы достигаете желаемого, но во втором значительно лучше наедаетесь!

Есть и научный плюс: исследования показывают, что при сочетании качественного питания и разнообразных спортивных нагрузок (железо, ОФП, активное восстановление и т.д.) больший калораж помогает набирать мышцы и сжигать жир. Дело в том, что повышенная физическая активность не просто «расходует энергию», а еще влияет на обмен веществ, тратя больше нутриентов на рост мышц и меньше запасая в жировых клетках.