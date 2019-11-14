«Марафон отборочных туров Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 6 декабря примет фестивальная столица»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Витебск станет третьей площадкой после Минска и Гомеля, где 6 декабря текущего года состоятся региональные отборочные туры к XXIX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVIII Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск».

В соответствии с условиями конкурса в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу принять участие смогут исполнители в возрасте от 8 до 14 лет (включительно на последний день срока проведения фестиваля), которые являются гражданами Республики Беларусь и имеют опыт концертных выступлений, а также заявившие о себе в международных и республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

В отборочном туре к конкурсу исполнителей эстрадной песни примут участие исполнители – граждане Республики Беларусь в возрасте от 18 до 31 года (включительно на последний день срока проведения фестиваля), которые также заявили о себе своими успехами в музыкальных конкурсах и фестивалях международного и республиканского масштаба.

Для участия в прослушиваниях конкурсанты исполнят по две композиции.

Состоятся отборочные туры в Центре культуры «Витебск» (начало в 11.00).