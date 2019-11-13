На фикус надейся… Ученые разрушили миф о комнатных растениях

Источник материала: Ежедневник



фото: flora2000.ru

Ученые из Дрексельского Университета в обзоре, опубликованном в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, представили свои выводы о способности комнатных растений очищать воздух.

«Это было распространенным заблуждением в течение некоторого времени. Растения великолепны, но на самом деле они не очищают воздух в помещении достаточно быстро, чтобы повлиять на качество воздуха в вашем доме или офисе», – рассказал Майкл Уоринг, ведущий автор исследования.

Ученые проанализировали результаты 12 исследований, охватывающих 30 лет изысканий. Основной вывод заключается в том, что естественный или вентиляционный воздухообмен в помещениях – домах и офисах – снижает концентрации летучих органических соединений (ЛОС) намного быстрее, чем растения, пишет Медпорта л.

Громкий эксперимент, создавший миф о комнатных растениях как очистителях воздуха, проводился НАСА в 1989 году с целью поиска способов очистки воздуха на космических станциях. Было объявлено, что растения можно использовать для очищения воздуха от химических веществ, вызывающих рак.

Но проблема заключается в том, что такого рода эксперименты проводились в лаборатории – изолированной среде, имеющей мало общего с домом или офисом. Растение в горшке помещали в небольшую герметичную камеру (как правило, объемом не более метра кубического) и распыляли один вид ЛОС, распад которого отслеживался в течение многочасового или даже многодневного курса. Полученные данные не проверялись впоследствии в реальных помещениях с естественным или вентиляционным воздухообменом.

Авторы обзора, используя данные исследований, провели вычисления показателя, называемого «скоростью подачи чистого воздуха». Они обнаружили, что скорость, с которой растения снижали концентрацию ЛОС в камере, была на несколько порядков ниже стандартной скорости воздухообмена в здании. Доказав тем самым, что общее влияние растений на качество воздуха в помещениях не имеет значения.

«Это метрический стандарт, используемый для научных исследований воздействия воздухоочистителей на внутреннюю среду, но многие ученые, проводившие исследования, не смотрели на них с точки зрения инженерной экологии и не понимали, как построение скоростей воздухообмена взаимодействует с влиянием растений на качество воздуха в помещении», – отметил Уоринг.

Во многих исследованиях действительно было показано снижение концентрации ЛОС с течением времени, поэтому их результаты использовали для превознесения очистительных свойств растений. Но, согласно проведенным расчетам, для конкуренции с воздухоочистительной способностью системы очистки воздуха в здании или даже всего лишь с двумя открытыми окнами в доме, на квадратный метр площади пола требуется от 10 до 1000 растений.

«Это, безусловно, пример того, как научные результаты могут вводить в заблуждение или быть неверно истолкованными со временем. Но это и прекрасный пример того, что научные исследования необходимо постоянно пересматривать и подвергать сомнению результаты для приближения к истинному пониманию того, что на самом деле происходит вокруг нас», – резюмировал Уоринг.