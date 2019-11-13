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В Таиланде мужчина смотрел футбол на смартфоне и умер

14.11.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

40-летний житель Таиланда смотрел футбол на смартфоне, лежа в постели, и умер. Об этом сообщает издание The Daily Mail.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: freestocks.org / Unsplash

Погибший работал поваром и любил по вечерам лежать в постели с подключенным к электросети смартфоном. Тело мужчины обнаружил его товарищ утром несколько дней назад. По его словам, в ночь перед этим таиландец хотел посмотреть на своем устройстве футбольный матч.

На руках и шее повара обнаружились ожоги от зарядного провода. Прибывшие на место происшествия медики забрали тело на аутопсию для выяснения причины смерти. Хотя это, скорее всего, только формальность. Основная версия смерти мужчины — удар электрическим током.

Напомним: недавно похожий случай произошел с еще одним 25-летним жителем Таиланда. Он уснул во время игры на смартфоне, подключенном к электросети — наутро молодого человека обнаружили мертвым. Причиной произошедшего также назвали удар электрическим током.

 
 
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Погибший работал поваром и любил по вечерам лежать в постели с подключенным к электросети смартфоном.
 
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